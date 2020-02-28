Ремонт или замена: когда лобовое стекло авто становится небезопасным

Почему-то многих автомобилистов вообще не заботит состояние лобового стекла. Некоторые умудряются ездить даже тогда, когда за сеткой трещин невозможно разглядеть дорогу. Это, конечно, крайние случаи, но встречаются. Резон тут прост — деталь же не осыпется в самый неподходящий момент на колени самому водителю.

Без вариантов

Действительно, от этого защищает само устройство «лобовухи» — так называемый триплекс, состоящий из трех слоев, когда между двумя пластами стекла пролегает специальная прочная пленка. Она-то и удерживает осколки, делая стекло безопасным, например, при попадании камня.

Такое стекло починить невозможно, спасет только замена. Да и доводить деталь до критического состояния опасно: если днем сквозь сетку трещин еще можно что-то разглядеть, то в темноте придется ехать практически вслепую: мешает не только отсутствие нормального освещения, но и блеск фар встречного потока, многократно преломляющийся в местах расколов.