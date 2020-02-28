Ремонт или замена: когда лобовое стекло авто становится небезопасным

Почему-то многих автомобилистов вообще не заботит состояние лобового стекла. Некоторые умудряются ездить даже тогда, когда за сеткой трещин невозможно разглядеть дорогу. Это, конечно, крайние случаи, но встречаются. Резон тут прост — деталь же не осыпется в самый неподходящий момент на колени самому водителю.
Без вариантов
Действительно, от этого защищает само устройство «лобовухи» — так называемый триплекс, состоящий из трех слоев, когда между двумя пластами стекла пролегает специальная прочная пленка. Она-то и удерживает осколки, делая стекло безопасным, например, при попадании камня.
Такое стекло починить невозможно, спасет только замена. Да и доводить деталь до критического состояния опасно: если днем сквозь сетку трещин еще можно что-то разглядеть, то в темноте придется ехать практически вслепую: мешает не только отсутствие нормального освещения, но и блеск фар встречного потока, многократно преломляющийся в местах расколов.
Быть или не быть…
Но бывают дефекты, которые действительно ставят перед выбором: отремонтировать или же поменять на новое. Здесь, к сожалению, единого мнения нет. Ремонтники в разных компаниях дают противоречащие рекомендации. Самые осторожные говорят о починке при небольших сколах до 1 см в диаметре без расходящихся лучей и трещинах не длиннее 5 см.
Более смелые специалисты готовы восстановить лобовое при любом сколе или трещине, если она не занимает более половины ширины или высоты стекла. Прислушиваться к последним — дело рискованное, грозящее не только выброшенными на ветер деньгами за ремонт, но и аварийной ситуацией, если очередной камень «добьет» уже потерявшее прочность стекло, лишив рулевого обзора.
Но большинство сходится во мнении, что точно не стоит ремонтировать стекло повторно. Кроме того, придется потратиться на новую «лобовуху», если трещина добежала до края. И при всех нюансах стоит учитывать, что по ГОСТу Р 51709−2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», на который опираются при техосмотре, наличие каких-либо трещин в зоне работы «дворников» на той стороне, где сидит водитель, не допускается.
Старость — не радость
А вот еще одна ситуация, когда необходимо заменить лобовое стекло. Причем в этом случае никаких ремонтов, восстановлений и реставраций не предусмотрено. Речь идет о естественном износе. Он, кстати, тоже никак не регламентируется. В среднем «лобовуха» ходит от 80 000 до 130 000 км, если ее, конечно, удалось уберечь от пресловутого камешка.
Что происходит со стеклом со временем? На нем появляются микротрещины и царапины, теряется прочность и другие качественные характеристики. Испытывая постоянные нагрузки при движении, «лобовуха» может начать трескаться и без посторонней помощи. К тому же, «уставшее» стекло сильно рассеивает свет. Но к полировке лучше не прибегать: поверхность практически невозможно выровнять так, чтобы не образовалась линза.