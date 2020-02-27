Какие автомобили российской сборки наиболее популярны за рубежом

Экспорт «легковушек» из России в 2019 году вырос на 16,7%, достигнув объема в 109 400 экземпляров. Лидером по поставкам за пределы Евразийского экономического союза стал кроссовер в Skoda Kodiaq. По данным «Автостата», за границу было отправлено около 10 000 автомобилей.

Напомним, паркетник собирают на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Кстати, по итогам года, в российском рейтинге продаж легковых машин кроссовер занял только 22 место, а среди авто класса SUV стал девятым.

На второй строчке прописался LADA 4x4 — отечественный внедорожник, годом ранее занимавший первую позицию. Эти авто уехали из страны в количестве 8 000 единиц. Первую тройку замыкает LADA Vesta с показателем в 5900 машин.

Кроме того, в десятке самых популярных экспортных машин числятся: LADA XRAY (1500 хетчбэков), седан Volkswagen Polo (1400 автомобилей), Hyundai Solaris (1008 экземпляров), фургон LADA Largus (803 штуки), KIA Rio (635 авто), LADA Granta (605 единиц) и лифтбэк Skoda Rapid (465 машин).