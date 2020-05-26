Полис ОСАГО подорожает для водителей, попавших в ДТП по чужой вине

Все как-то уже позабыли, что в изначальном варианте пакет поправок в законодательство об ОСАГО подразумевал отмену жульнических коэффициентов, повышающих сейчас стоимость полиса — территориальный и «за мощность мотора». Из-за них во многих регионах страны все автовладельцы покупают полисы в 2—2,5 раз дороже, чем могли бы. Так же предлагалось увеличить с нынешних 500 000 до 2 млн. рублей (как для пассажиров автобусов) возмещение за вред здоровью пострадавших в аварии пассажиров и водителей легковушек.
Но эти здравые предложения лоббисты страховых компаний технично отсекли еще на стадии обсуждения депутатами — под благовидным предлогом, что из-за них, якобы, ухудшится(!) социально-экономическое положение автовладельцев. Зато у всех на слуху большинство оставшихся, и теперь уже окончательно утвержденных поправок, сводящихся к возможности страховщиков дополнительно повышать стоимость полиса ОСАГО.
В законе теперь присутствует целый список нарушений ПДД, за которые страховым компаниям можно брать с водителей больше денег при продаже им полисов. Перечислим их кратко: превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на «встречку», проезд светофора «на красный», пьянка за рулем, отказ от медосвидетельствования и тому подобные нарушения.
Но есть в подписанных уже Президентом РФ новеллах в законодательство об ОСАГО часть, которая большинством СМИ была практически полностью проигнорирована. Речь идет о пункте третьем поправок. Тут говорится как раз о коэффициентах, повышающих конечную стоимость полиса для автовладельца. К имевшимся ранее территориальному, «за стаж», «за мощность мотора» и прочим теперь прибавился еще один.
В законе теперь сказано, что регулятор страхового рынка (Центробанк) может вводить еще один коэффициент повышающй цену полиса, — зависящий, цитируем, от «количества произведенных страховщиком страховых возмещений в предшествующие периоды при осуществлении обязательного страхования по фактам наступления гражданской ответственности».
В переводе с птичьего-страхового на русский язык это означает, что страховщики получат возможность увеличивать цену полиса ОСАГО для автовладельца, если тот попадал в аварии даже не по своей вине и ему выплачивались компенсации ущерба. Въехали тебе в задний бампер пару раз, ты не виноват ни в чем, а цену полиса на следующий год тебе хоп — и подняли. За что? А за то: страховщик недополучил с тебя прибыль, так что давай, возмещай теперь, гражданин водитель! Таков теперь нынешний закон «Об ОСАГО»…