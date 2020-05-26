Полис ОСАГО подорожает для водителей, попавших в ДТП по чужой вине

Все как-то уже позабыли, что в изначальном варианте пакет поправок в законодательство об ОСАГО подразумевал отмену жульнических коэффициентов, повышающих сейчас стоимость полиса — территориальный и «за мощность мотора». Из-за них во многих регионах страны все автовладельцы покупают полисы в 2—2,5 раз дороже, чем могли бы. Так же предлагалось увеличить с нынешних 500 000 до 2 млн. рублей (как для пассажиров автобусов) возмещение за вред здоровью пострадавших в аварии пассажиров и водителей легковушек.

Но эти здравые предложения лоббисты страховых компаний технично отсекли еще на стадии обсуждения депутатами — под благовидным предлогом, что из-за них, якобы, ухудшится(!) социально-экономическое положение автовладельцев. Зато у всех на слуху большинство оставшихся, и теперь уже окончательно утвержденных поправок, сводящихся к возможности страховщиков дополнительно повышать стоимость полиса ОСАГО.

В законе теперь присутствует целый список нарушений ПДД, за которые страховым компаниям можно брать с водителей больше денег при продаже им полисов. Перечислим их кратко: превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на «встречку», проезд светофора «на красный», пьянка за рулем, отказ от медосвидетельствования и тому подобные нарушения.