Может ли пешеход, пострадавший в ДТП, получить деньги по ОСАГО

Начнем с того, что Закон РФ «Об ОСАГО» указывает: компенсация полагается пешеходу не только за причиненный вред здоровью или смерть при наезде машины, застрахованной по ОСАГО. Возмещению подлежат и имущественные потери гражданина: стоимость порванной одежды, разбитого телефона или задавленного породистого пса и тому, подобное. Максимальная же сумма ущерба здоровью пешехода от ДТП составляет сейчас 500 000 рублей.

Однако он не получит денег, если у виновника аварии нет полиса, когда ущерб — только моральный или когда «пешик» стал жертвой инцидента на автоспортивном мероприятии, проводимом в специально отведенном месте. Во всех остальных случаях действие «автогражданки» распространяется на попавшего в ДТП пешехода в полном объеме.

Однако чтобы получить деньги за полученную травму в рамках ОСАГО, ему придется собрать немало документов. Прежде всего, нужно будет написать заявление в страховую компанию с требованием выплатить компенсацию и указать в нем банковские реквизиты, куда следует перечислить средства. Либо сообщить, что вы хотите получить их наличными в кассе страховщика.

К заявлению следует приложить протокол и постановление ГИБДД, в котором говорится о нарушении водителем ПДД и аварии, произошедшей из-за этого. Также потребуется заключение из больницы или иного медучреждения о завершении лечения.