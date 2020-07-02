Может ли пешеход, пострадавший в ДТП, получить деньги по ОСАГО

Начнем с того, что Закон РФ «Об ОСАГО» указывает: компенсация полагается пешеходу не только за причиненный вред здоровью или смерть при наезде машины, застрахованной по ОСАГО. Возмещению подлежат и имущественные потери гражданина: стоимость порванной одежды, разбитого телефона или задавленного породистого пса и тому, подобное. Максимальная же сумма ущерба здоровью пешехода от ДТП составляет сейчас 500 000 рублей.
Однако он не получит денег, если у виновника аварии нет полиса, когда ущерб — только моральный или когда «пешик» стал жертвой инцидента на автоспортивном мероприятии, проводимом в специально отведенном месте. Во всех остальных случаях действие «автогражданки» распространяется на попавшего в ДТП пешехода в полном объеме.
Однако чтобы получить деньги за полученную травму в рамках ОСАГО, ему придется собрать немало документов. Прежде всего, нужно будет написать заявление в страховую компанию с требованием выплатить компенсацию и указать в нем банковские реквизиты, куда следует перечислить средства. Либо сообщить, что вы хотите получить их наличными в кассе страховщика.
К заявлению следует приложить протокол и постановление ГИБДД, в котором говорится о нарушении водителем ПДД и аварии, произошедшей из-за этого. Также потребуется заключение из больницы или иного медучреждения о завершении лечения.
А еще нужен акт судебно-медицинской экспертизы, где определяется характер и масштабы ущерба здоровью пешехода. Заметим, что размер выплат за ту или иную травму рассчитывается по специальной таблице, где каждому повреждению соответствует тот или иной процент от суммы максимального возмещения. Так, например, за перелом бедра полагается 10% от максимальных 500 000 рублей. То есть пострадавшему причитается со страховщика 50 000 рублей.
Кроме того, пешеходу имеет смысл вложить в пакет документов еще и справку с места работы с подтверждением среднемесячного заработка за последние полгода. Это необходимо для взыскания суммы потерянного по причине нетрудоспособности дохода. Туда же следует присовокупить чеки, квитанции, рецепты и тому подобные бумаги, подтверждающие затраты на лечение и реабилитацию после аварии.
Стоит понимать, что деньги за операцию, сделанную раненному в ДТП в рамках ОМС в районной больнице, ему по ОСАГО не перечислят. А вот цену лекарств, которые он после нее покупал за свой счет, возместят. По крайней мере, обязаны это сделать в соответствии с действующим законодательством, если медикаменты приобретались на основании официально оформленных рецептов от лечащих врачей.