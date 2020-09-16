10 самых популярных автомобилей у российских угонщиков

Так, наивысшему риску остаться без автомобиля подвержены, как и раньше, владельцы кроссоверов Toyota RAV4 и седанов Toyota Camry: в неизвестном направлении уезжают 14% и 13% машин от общего числа застрахованных по КАСКО. Их популярность у угонщиков продолжает увеличиваться — по итогам марта-августа показатели подросли на 8% и 6% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

На третьем месте расположились сразу три «корейца»: кроссоверы Hyundai Tucson и KIA Sportage, а также седан Hyundai Solaris — каждый из них «теряется» в 5% случаев. В ТОП-10 самых угоняемых автомобилей также вошли KIA Rio (4%), Hyundai Creta (3%), KIA Ceed (3%), KIA Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).

— Внимание угонщиков теперь больше привлекают доступные и популярные среди россиян японские и корейские марки, что может быть косвенно связано с удлинившимися из-за пандемии сроками поставки запасных частей, а также ростом цен на них, — подчеркнул порталу «АвтоВзгляд» Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат компании «АльфаСтрахование».