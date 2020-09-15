Как Toyota Camry помогла выявить партию угнанных в России автомобилей, следовавших в Таджикистан

Любопытно, что практически все краденные легковушки числились в залоге по автокредитам, причем владельцы даже не успели подать на них в розыск. А вот принадлежащая лизинговой компании Toyota Camry вызвала повышенный интерес таможенников, которые не поленились и обратились в службу безопасности «Газпромбанк Автолизинг», где им подтвердили, что разрешения на выезд автомобиля за рубеж не выдавалось. А в ходе дополнительной оперативной проверки факт хищения транспортного средства, оснащенного GPS-трекером, был подтвержден.

– Мы используем многофакторную проверку клиентов, на регулярной основе мониторим переданные в аренду машины, имеем связи на таможенных пунктах приграничных государств, откуда получаем в режиме реального времени данные по перемещениям наших автомобилей, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор департамента по работе с проблемными активами «Газпромбанк Автолизинг» Кирилл Белов.

Кстати, Toyota Camry является одной из самых угоняемых иномарок в России. Правда, с недавнего времени японцы стали оснащать свои седаны противоугонным идентификатором T-Mark, представляющим собой десятки тысяч специальных, привязанных к VIN-номеру закодированных микроотметок на кузове авто из пленки с лазерной печатью.