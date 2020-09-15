Тест-драйв нового KIA Rio: дай миллион

Впрочем, на последний вопрос ответ прост: корейцы просто обязаны были что-то противопоставить чехам и немцам, выкатившим на рынок бюджетные лифтбэки-близнецы Skoda Rapid и VW Polo. Да и своим побратимам из Hyundai с их посвежевшим Solaris «ответку» давать было надо. И ребята из KIA на нее не поскупились.
Седан Rio посвежел настолько, что уже вызвал самые бурные споры как среди поклонников марки, так и у независимых экспертов. Одни его новым экстерьером откровенно восхищаются, другие — ругают почем зря, третьи увязли в обсуждении непринципиально принципиальных «мелочей», типа ложного патрубка системы выхлопа или, скажем, сложносочиненных изгибов ходовых огней.
Маркетологи бренда в восторге: столь активные дебаты потребителя говорят о том, что интерес потенциальных покупателей к новинке рынка высок и она, что называется, пойдет не хуже (продажи начнутся через месяц) текущей версии. И ведь точно — пойдут!
Поскольку, как ни крути, дизайнеры прекрасным образом учли вкусы массового российского автолюбителя и именно поэтому не предложили ему европейский вариант «Рио», который и от «фольксвагена» не отличишь, настолько он скромен, лишен индивидуальности и эмоций.
Наш же теперь выглядит дорого-богато, сверкая хромированными элементами да светодиодной иллюминацией спереди и сзади. Плюс к этому он стал чуть длиннее, благодаря массивному бамперу, и шире (это, правда, чисто визуальный эффект, достигнутый за счет мощной решетки радиатора, умело объединенной с головной оптикой, «залезающей» на боковины кузова).
А корме того, авторитета этому субкомпакту придают и те самые хромированные патрубки выхлопа, один из которых, повторимся, ложный. В целом же, из-под дизайнерских перьев вышел агрессивный солидняк, столь милый сердцу постсоветского человека.
Похорошел, хотя и не так значительно, интерьер. Нет, материалы отделки не стали дороже, но «волны» на торпедо; пластмассовый молдинг «под сталь», рассекающий всю переднюю панель; увеличенный дисплей как приборного щитка, так и экрана мультимедийки (в старших комплектациях) явно будут делать ее водителю и пассажирам настроение.
Как, впрочем, и подружившаяся со смартфонами на любой платформе и на беспроводной основе мультимедийная система. Которая, кстати сказать, теперь может похвастать вполне пристойным качеством музыки. Не Bose, понятное дело, но уже и не та «балалайка», на звуковоспроизведение которой жалуются владельцы дорестайлингового авто.
Из других приятных новшеств нельзя не отметить появившийся подогрев задних сидений и практичную систему «интеллектуального открывания багажника». Теперь, подходя к авто с занятыми тяжелыми сумками руками, не надо делать абсолютно никаких телодвижений: «сезам» откроется сам (если, конечно, ключ от машины лежит в кармане).
Вишенкой на торте могла бы стать улучшенная, по уверению автостроителя, шумоизоляция грузового отсека и задних колесных арок, но, как ни печально, во время тест-драйва мы никаких изменений не почувствовали.
Увы, но ничего нового не случилось и с ходовыми характеристиками. У обновленного KIA Rio все те же атмосферники объемом 1,4 и 1,6 л мощностью 100 и 123 л. с. соответственно, агрегатированные с 6-ступенчатыми МКП или АКП.
С ними автомобиль в ракету не превращается, но и «овощной» ездой не грешит. А что касается управляемости, то она как была, так и остается не просто лучшей на фоне основных конкурентов, включая обновленный Hyundai Solaris, но и просто доставит удовольствие активному водителю. «Баранка» не будет пустой ни в какой зоне, обеспечивая адекватную связь шофера с дорогой и четко передавая системе намерения драйвера.
Другое дело, что подвеска Rio по-прежнему жестковата. И это особенно чувствуется (и особенно — обитателям заднего дивана) на автомобилях, «обутых» в колеса 16-го радиуса. Правда, ситуацию могла бы исправить другая резина, но кто ж из покупателей бюджетного авто станет на нее тратиться?
Да, KIA Rio по-прежнему остается весьма бюджетной иномаркой со стартовой ценой в 814 900 рублей. При этом, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в сопоставимых комплектациях значительно дешевле своих основных конкурентов — Hyundai Solaris, Skoda Rapid и VW Polo. А у последних двух выигрывает к тому же и типом кузова: седан априори динамичнее лифтбэка, безопаснее в силу большей жесткости кузова, да и «аппетит» у него скромнее. В топе, конечно, «Рио» выглядит менее привлекательно — 1 169 900 «деревянных», но здесь маркетологи бренда предлагают клиенту интересную альтернативу.
Так, за еще вполне, по нынешним то временам, вменяемые 1 029 900 ₽ можно взять новую комплектацию Style. Она, в отличие от всех других, ограничена цветовой гаммой — всего четыре колера (белый, серебристый, серый и черный) вместо восьми для остальных. Но зато выгодно играет красными элементами на кузове. салоном со стильной — красной же — прострочкой тканевых сидений, обтянутых кожей рычага КП, руля и молдингом на передней панели не стального, а все того же красного цвета. Выглядит стильно.
Плюс к этому великолепию будущий владелец получает старший движок, агрегатированный с АКП, предпочтительные диски в 15 дюймов (шины — 185/65R15), подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, датчик света и камеру заднего вида.
…И остается только повторить, что сомневаться в дальнейшем рыночном успехе KIA Rio не приходится. Да, ему сейчас придется несладко в борьбе с хорошо выстрелившими новыми Solaris и Polo, но тем интереснее посмотреть, чей взгляд на ближайшие тренды в автопроме возьмут в итоге верх.