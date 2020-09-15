Тест-драйв нового KIA Rio: дай миллион

Впрочем, на последний вопрос ответ прост: корейцы просто обязаны были что-то противопоставить чехам и немцам, выкатившим на рынок бюджетные лифтбэки-близнецы Skoda Rapid и VW Polo. Да и своим побратимам из Hyundai с их посвежевшим Solaris «ответку» давать было надо. И ребята из KIA на нее не поскупились.

Седан Rio посвежел настолько, что уже вызвал самые бурные споры как среди поклонников марки, так и у независимых экспертов. Одни его новым экстерьером откровенно восхищаются, другие — ругают почем зря, третьи увязли в обсуждении непринципиально принципиальных «мелочей», типа ложного патрубка системы выхлопа или, скажем, сложносочиненных изгибов ходовых огней.

Маркетологи бренда в восторге: столь активные дебаты потребителя говорят о том, что интерес потенциальных покупателей к новинке рынка высок и она, что называется, пойдет не хуже (продажи начнутся через месяц) текущей версии. И ведь точно — пойдут!