ОСАГО, шины, ПТС: что нового ждет водителей с 1 ноября

Прежде всего следует упомянуть изменения, которые постигнут с 1 ноября систему «европротокола» в ОСАГО. Оформлять в его рамках извещение страховой компании в электронном виде станет возможно по всей России.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЕВРОПРОТОКОЛ
Сейчас эта возможность имеется лишь для аварий, случившихся на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Татарстана. В соответствующем указании Банка России по этому поводу говорится, что наряду с электронным «европротоколом» не возбраняется оформлять обычный документ — на бумажном бланке.
Условия, при которых можно оформить электронную весию, те же, что и для бумажной: в аварии должны участвовать не более двух машин, отсутствовать пострадавшие, а ее участники согласны в вопросе определения виновника дорожного инцидента. Это означает, что для оформления такой аварии необязательно вызывать наряд ДПС, автовладельцы с этим смогут справиться сами.
Для создания электронного страхового извещения придется установить на своем смартфоне мобильным приложение «Помощник ОСАГО», причем у гаджета не должен быть включен так называемый режим разработчика. Кроме того, оба водителя-участника аварии должны иметь аккаунты на сайте госуслуг.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПТС
Более радикальная цифровизация с 1 ноября постигнет паспорта транспортного средства — ПТС. С этого момента в России полностью прекратится оформление документа в бумажном виде. Автомобильный паспорт станет исключительно электронным. Причем не только в нашей стране, но и на территории всего Евразийского экономического союза — Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.
В электронный ПТС (ЭПТС) вносятся технические характеристики машины, VIN-номер, пробег, данные о ТО, об ограничениях купи-продажи и иных обременениях, а также сведения об изменениях конструкции и ДТП, в которых участвовало транспортное средство. Бумажный вариант ПТС сохранится лишь у авто, получивших его до 1-го ноября 2020-го.
ШИНЫ — ПО НОМЕРУ
Также, с ноября станет обязательной маркировка не только автомобильных, но и вообще любых шин и покрышек. Даже велосипедных! Без такой метки в торговой сети могут появляться исключительно восстановленные или бывшие в употреблении колеса.
Если маркировке на боковине резины нет, значит перед нами какой-то «левак». Скорее всего — из Китая. Проверить наличие и правильность маркировки может любой покупатель. Для этого нужно установить на свой смартфон специальное приложение, найти на покрышке код Data Matrix и сосканировать его телефоном.
В случае правильно маркированного колеса, приложение найдет его в код в общем каталоге. Если нет — к происхождению, а значит и качеству покрышки есть большие вопросы.