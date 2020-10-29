ОСАГО, шины, ПТС: что нового ждет водителей с 1 ноября

Прежде всего следует упомянуть изменения, которые постигнут с 1 ноября систему «европротокола» в ОСАГО. Оформлять в его рамках извещение страховой компании в электронном виде станет возможно по всей России.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЕВРОПРОТОКОЛ

Сейчас эта возможность имеется лишь для аварий, случившихся на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Татарстана. В соответствующем указании Банка России по этому поводу говорится, что наряду с электронным «европротоколом» не возбраняется оформлять обычный документ — на бумажном бланке.

Условия, при которых можно оформить электронную весию, те же, что и для бумажной: в аварии должны участвовать не более двух машин, отсутствовать пострадавшие, а ее участники согласны в вопросе определения виновника дорожного инцидента. Это означает, что для оформления такой аварии необязательно вызывать наряд ДПС, автовладельцы с этим смогут справиться сами.

Для создания электронного страхового извещения придется установить на своем смартфоне мобильным приложение «Помощник ОСАГО», причем у гаджета не должен быть включен так называемый режим разработчика. Кроме того, оба водителя-участника аварии должны иметь аккаунты на сайте госуслуг.