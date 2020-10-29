ОСАГО, шины, ПТС: что нового ждет водителей с 1 ноября

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В российском «автомобильном» законодательстве постоянно что-то меняется. По этой причине автовладельцам постоянно приходится подстраиваться под все новые правила игры. Об очередной порции новелл в самом ближайшем будущем — материал портала «АвтоВзгляд».

Прежде всего следует упомянуть изменения, которые постигнут с 1 ноября систему «европротокола» в ОСАГО. Оформлять в его рамках извещение страховой компании в электронном виде станет возможно по всей России.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЕВРОПРОТОКОЛ

Сейчас эта возможность имеется лишь для аварий, случившихся на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Татарстана. В соответствующем указании Банка России по этому поводу говорится, что наряду с электронным «европротоколом» не возбраняется оформлять обычный документ — на бумажном бланке.

Условия, при которых можно оформить электронную весию, те же, что и для бумажной: в аварии должны участвовать не более двух машин, отсутствовать пострадавшие, а ее участники согласны в вопросе определения виновника дорожного инцидента. Это означает, что для оформления такой аварии необязательно вызывать наряд ДПС, автовладельцы с этим смогут справиться сами.

Для создания электронного страхового извещения придется установить на своем смартфоне мобильным приложение «Помощник ОСАГО», причем у гаджета не должен быть включен так называемый режим разработчика. Кроме того, оба водителя-участника аварии должны иметь аккаунты на сайте госуслуг.

фото АвтоВзгляд

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПТС

Более радикальная цифровизация с 1 ноября постигнет паспорта транспортного средства — ПТС. С этого момента в России полностью прекратится оформление документа в бумажном виде. Автомобильный паспорт станет исключительно электронным. Причем не только в нашей стране, но и на территории всего Евразийского экономического союза — Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

В электронный ПТС (ЭПТС) вносятся технические характеристики машины, VIN-номер, пробег, данные о ТО, об ограничениях купи-продажи и иных обременениях, а также сведения об изменениях конструкции и ДТП, в которых участвовало транспортное средство. Бумажный вариант ПТС сохранится лишь у авто, получивших его до 1-го ноября 2020-го.

ШИНЫ — ПО НОМЕРУ

Также, с ноября станет обязательной маркировка не только автомобильных, но и вообще любых шин и покрышек. Даже велосипедных! Без такой метки в торговой сети могут появляться исключительно восстановленные или бывшие в употреблении колеса.

Если маркировке на боковине резины нет, значит перед нами какой-то «левак». Скорее всего — из Китая. Проверить наличие и правильность маркировки может любой покупатель. Для этого нужно установить на свой смартфон специальное приложение, найти на покрышке код Data Matrix и сосканировать его телефоном.

В случае правильно маркированного колеса, приложение найдет его в код в общем каталоге. Если нет — к происхождению, а значит и качеству покрышки есть большие вопросы.

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29 октября 2020
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