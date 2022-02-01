Россияне стали чаще оформлять ДТП с помощью смартфона

Всего в 2021 году россияне урегулировали по европротоколу 893 000 дорожных происшествий — в 2020-м этот показатель был на уровне 787 800 аварий. При этом доля ДТП, которые оформлялись посредством мобильных приложений «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европротокол» с фотофиксацией, выросла с 3 до 7%.

К слову, если сравнивать сами приложения, то большим спросом пользуется «ДТП.Европротокол». Через него в 2021 году снимки делали 49 300 раз, в то время как через «Помощник ОСАГО» — только 11 700. Разница — в 4,2 раза.

Отметим также, что с каждым месяцем количество фотофиксаций в мобильных приложениях увеличивается — так, в декабре оно достигло аж 7300 сессий. А это позволяет предположить, что положительная динамика будет наблюдаться и дальше.

— Мы видим резкий и последовательный — из месяца в месяц — рост количества фотофиксаций, которые участники ДТП производят прямо на месте события при помощи приложений «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европротокол». Это говорит о том, что услуга удобна, и в дальнейшем количество фотофиксаций также будет расти, — сказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.