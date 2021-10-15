Что делать, если штраф ГИБДД пришел без фотографии

Такое, чтобы штраф отображался без снимков с придорожных комплексов, пусть и нечасто в последнее время, но все же случается. Важно помнить, что это может произойти из-за банального сбоя мобильного приложения, особенно, если вы пользуетесь сторонним, неофициальным. А потому имеет смысл на некоторое время отложить постановление «в ящик» — попробовать зайти в него снова через пару часов или дней, если фотоматериалы так и не подгрузятся.

Параллельно стоит заглянуть в государственные сервисы — «пробить» машину по госномеру на сайте ГИБДД или в «Госуслугах». Если снимки не найдутся и там, то ничего не останется, кроме как ждать бумажного штрафа. Пришел, но тоже без фотографий? Или, может, у вас вообще нет возможности получить реальное постановление (вдруг живете не адресу регистрации)? Впрочем, не важно: схема дальнейших действий едина для всех.