Что делать, если штраф ГИБДД пришел без фотографии

Такое, чтобы штраф отображался без снимков с придорожных комплексов, пусть и нечасто в последнее время, но все же случается. Важно помнить, что это может произойти из-за банального сбоя мобильного приложения, особенно, если вы пользуетесь сторонним, неофициальным. А потому имеет смысл на некоторое время отложить постановление «в ящик» — попробовать зайти в него снова через пару часов или дней, если фотоматериалы так и не подгрузятся.
Параллельно стоит заглянуть в государственные сервисы — «пробить» машину по госномеру на сайте ГИБДД или в «Госуслугах». Если снимки не найдутся и там, то ничего не останется, кроме как ждать бумажного штрафа. Пришел, но тоже без фотографий? Или, может, у вас вообще нет возможности получить реальное постановление (вдруг живете не адресу регистрации)? Впрочем, не важно: схема дальнейших действий едина для всех.
В соответствии с КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное на основании данных автоматической фиксации, должно содержать в себе изображение этого самого нарушения (ст.28.6, ч.7 ст.29.10 КоАП РФ). Следовательно, если фотографии к штрафу не прилагаются, то это — весомый повод его обжаловать. Но для начало надо запросить снимки в ГИБДД — например, подав заявление через те же «Госуслуги».
— В направленном послании выражается просьба предоставить медиаматериалы, на основании которых было вынесено постановление о наложении штрафа. В случае если информация, полученная с камер, искажена или содержит данные другого автомобиля, то обжаловать штраф можно без особого труда, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» Самвел Меграбян, юрист «Единого Центра Защиты».
«Правильные» фотографии так и не нашлись? Тогда смело составляем жалобу. Во-первых, ссылаемся на положение части 1 статьи 1.6 КоАП РФ («Обеспечение законности при применении мер административного принуждения»), которое предполагает не только наличие законных оснований для применения наказания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.
Во-вторых, подчеркиваем, что отсутствие фотоматериалов, очевидным образом свидетельствующих о допущенном нарушении ПДД и, следовательно, совершенном административном правонарушении, ставит под сомнение законность вынесенного постановления. Ну а в-третьих, напоминаем, что распределение бремени доказывания не отменяет действия принципа презумпции невиновности.
— В последнее время количество подобных дел увеличивается в арифметической прогрессии по разным причинам. Например, постановления ошибочно направляются собственнику транспортного средства, который на протяжении продолжительного периода таковым уже не является. То есть автомобили перепродали, а данные в базах не обновились, — делится своим опытом наш собеседник.
Как бы то ни было, оплачивать штрафы без фотографий не стоит. Однако здесь важно не упустить срок подачи жалобы — напомним, что это 10 календарных дней с момента выдачи постановления на руки. И даже если речь идет «всего о 250 рублях»: со сбоями в системе можно и нужно бороться. Тем более что в законе вполне однозначно говорится о том, что документ, не содержащий медиаматериалов — пустая бумажка.