Страховой аукцион: чем опасна покупка машины у страховой компании

Искреннее, привитое с детства и зашитое в подкорку желание сэкономить пусть и путем невероятного количества махинаций и телодвижений, порой побуждает россиян идти в непредсказуемом направлении. В случае с покупкой автомобиля, этот «внутренний код» приводит к совершенно невероятным решениям: граждан не смущают ни «кривые» документы и ничем не подкрепленная надежда восстановить учет, ни даже серьезнейшие кузовные повреждения. Ничего: починим, еще походит!

Так страждущий без знаний и опыта попадает на страховой аукцион, где продаются автомобили, признанные непригодными для дальнейшей эксплуатации. У страховой компании нет иных машин, кроме «тоталя». Некоторые покупают их под разбор, но другие планируют восстановить и ездить. Амбициозно. Но у страхового аукциона есть одна маленькая особенность: машину нельзя осмотреть лично: только фотографии. Как правило, они достаточно подробные, суть и глубина повреждений на них видны, однако скрытые, скажем так, «особенности» разглядеть невозможно. Но именно они зачастую становятся «камнем преткновения» для восстановления машины.

Как определить поведенную головку блока цилиндров по фото? Никак. Как узнать, что генератор сгорел, а мотор заклинил? Никак. Машина после аварии не заводится. Отвалилась клемма с аккумулятора или двигатель замотало в узел — большой вопрос. Но есть и куда более опасные особенности. Например, никто не застрахован от того, что автомобиль, купленный на аукционе, придет именно в той комплектации и вообще в том виде, в котором он был продан.