Как наши власти гробят автопром, борются с «левым» ТО и «отменяют» транспортный налог: итоги недели

На самую масштабную в азиатском регионе выставку — Шанхайский автосалон — привезли более 1500 различных машин, около ста из которых — абсолютные новинки. Помимо прочего, там дебютировала и «поднебесная» марка Jaecoo — очередной суббренд Chery. Уже известно, что до конца этого года она выйдет и на наш рынок — с двумя кроссоверами под индексами 7 и 9. Тем временем Omoda — другая дочерняя марка Chery — вот-вот откроет российские продажи седана S5. Рублевые прайсы уже объявлены.
Что же до отечественного автопрома, то на этой неделе прилетели известия сразу о двух производственных площадках: Mercedes-Benz в Подмосковье и Volkswagen в Калуге. Первый завод окончательно сменил владельца — им стал дилерский холдинг «Автодом», который, вероятнее всего, договорится о сотрудничестве с Hongqi. Второе же предприятие покупает «Авилон», но эта сделка пока только получила одобрение Правительственной комиссии по осуществлению контроля за иностранными инвестициями.
Что же до новостей социальных, то депутаты Госдумы рассмотрели законопроект, который позволит автовладельцам оформлять ОСАГО на срок от одного месяца. И хотя его даже приняли в первом чтении, судьба новеллы туманна: вряд ли страховые компании, которым это совсем не выгодно, сдадутся без боя. Столь же сомнительны перспективы предложения главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова — заменить транспортный налог «экологическим сбором».
Тем временем МВД подготовило проект постановления правительства, который даст возможность инспекторам ГИБДД аннулировать поддельные диагностические карты, грубо говоря, прямо на дороге. Зачем? Чтобы сократить число потенциально неисправных, то есть потенциально аварийных машин. Ведь сейчас, напомним, чтобы «отозвать» документ, требуется решение суда или возбуждение административного дела в отношении оператора техосмотра. А и то, и другое — долго и сложно.
Другая любопытная новость — о том, что россияне стали чаще страховать автомобили по КАСКО. Причем именно по усеченным программам: с ограничениями по пробегу или защитой только от крупных убытков. По данным страховой компании «Ренессанс», по итогам первого квартала спрос на «мини-КАСКО» вырос в целом на 25%.
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