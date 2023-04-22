Как наши власти гробят автопром, борются с «левым» ТО и «отменяют» транспортный налог: итоги недели

Что же до новостей социальных, то депутаты Госдумы рассмотрели законопроект, который позволит автовладельцам оформлять ОСАГО на срок от одного месяца. И хотя его даже приняли в первом чтении, судьба новеллы туманна: вряд ли страховые компании, которым это совсем не выгодно, сдадутся без боя. Столь же сомнительны перспективы предложения главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова — заменить транспортный налог «экологическим сбором».

Тем временем МВД подготовило проект постановления правительства, который даст возможность инспекторам ГИБДД аннулировать поддельные диагностические карты, грубо говоря, прямо на дороге. Зачем? Чтобы сократить число потенциально неисправных, то есть потенциально аварийных машин. Ведь сейчас, напомним, чтобы «отозвать» документ, требуется решение суда или возбуждение административного дела в отношении оператора техосмотра. А и то, и другое — долго и сложно.

Другая любопытная новость — о том, что россияне стали чаще страховать автомобили по КАСКО. Причем именно по усеченным программам: с ограничениями по пробегу или защитой только от крупных убытков. По данным страховой компании «Ренессанс», по итогам первого квартала спрос на «мини-КАСКО» вырос в целом на 25%.

А более подробно о самых главных автомобильных новостях недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.