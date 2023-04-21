Как китайские автопроизводители гнобят американских конкурентов

— Нам придется пересмотреть позиционирование бренда Ford в Китае. Мы не можем рассчитывать на успех в среднем ценовом сегменте авторынка Китая. Этот сегмент забит до отказа, — заявил журналистам гендиректор Ford Motor Co Джим Фарли в ходе благотворительного мероприятия в Детройте.
Он не озвучил никаких подробностей относительно возможной перезагрузки стратегии бренда Ford в Поднебесной. Однако настрой компании в духе «надо же что-то предпринимать» на китайском рынке прослеживается явно.
Следует пояснить, что Ford на большинстве мировых автоарен «играет» именно в среднем ценовом сегменте. В бюджетной нише и «топе» американской компании толком и нечего предложить покупателю. В Китае «доступная» ниша практически полностью занята местными автомобильным брендам.
Иностранные марки предлагаются в среднем и премиальном сегментах. «Серединка» китайского авторынка, по признанию Фарли, отличается высочайшим уровнем конкуренции, и вполне можно предположить, что и другие бренды-иностранцы чувствуют себя в ней сейчас не очень уютно.
Относительно премиального сегмента китайского рынка стоит сказать, что в нем себя вполне вольготно ощущают сейчас «немцы». Ну и отчасти японцы со своим Lexus. В основном потому, что у местных китайских автобрендов, считающих себя премиальными, пока еще «не отросла харизма», сопоставимая с имиджем германских Mercedes-Benz, BMW и Audi.
Успех последних, кстати, связан во многом с их ставкой на электромобили и гибриды на местном рынке. Такой транспорт получил широкую популярность в Китае в последние годы благодаря активному стимулированию со стороны государства. А теперь электротранспортный феномен рынка Поднебесной готов повернуться к европейским и американским автопроизводителям своей не самой приятной стороной.
Дело в том, что в странах Запада сейчас настойчиво закручиваются экологические «гайки», что подталкивает население к переходу на всевозможные «зеленые» разновидности автомобилей — «электрички» и подключаемые «гибриды». Местный автопром реагирует на это, создавая соответствующие экологическим требованием ближайшего будущего модели, но со стратегическим опозданием.
Поскольку у китайцев-то уже сейчас готова целая куча серийно выпускаемых моделей, идеально вписывающихся в «зеленую» потребительско-нормативную парадигму Европы и США. Европейские и американские же автоконцерны в своих модельных линейках имеют сегодня, в лучшем случае, лишь по нескольку электромобилей.
А в Китае только чисто «электромобильных» брендов уже насчитывается более десятка. И у каждого есть своя линейка «батарейных» машин. Да и каждый крупный автопроизводитель КНР, опять таки, уже сейчас предлагает клиентам как минимум по несколько собственных электромобилей и «гибридов» — на любой вкус и кошелек. При этом китайские производители электротранспорта однозначно нацелены на премиальные для них рынки Европы и Америки. Хотя бы потому, что на китайском (пусть и гигантском) конкуренция просто зашкаливает.
Все указывает на то, что в ближайшие годы мы станем свидетелями агрессивной экспансии китайского «зеленого» автотранспорта в США и ЕС, от чего местным автоконцернам придется очень туго. Если, конечно, в эти естественные процессы не вмешается геополитика…