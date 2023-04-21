Как китайские автопроизводители гнобят американских конкурентов

— Нам придется пересмотреть позиционирование бренда Ford в Китае. Мы не можем рассчитывать на успех в среднем ценовом сегменте авторынка Китая. Этот сегмент забит до отказа, — заявил журналистам гендиректор Ford Motor Co Джим Фарли в ходе благотворительного мероприятия в Детройте.

Он не озвучил никаких подробностей относительно возможной перезагрузки стратегии бренда Ford в Поднебесной. Однако настрой компании в духе «надо же что-то предпринимать» на китайском рынке прослеживается явно.

Следует пояснить, что Ford на большинстве мировых автоарен «играет» именно в среднем ценовом сегменте. В бюджетной нише и «топе» американской компании толком и нечего предложить покупателю. В Китае «доступная» ниша практически полностью занята местными автомобильным брендам.

Иностранные марки предлагаются в среднем и премиальном сегментах. «Серединка» китайского авторынка, по признанию Фарли, отличается высочайшим уровнем конкуренции, и вполне можно предположить, что и другие бренды-иностранцы чувствуют себя в ней сейчас не очень уютно.