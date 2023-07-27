Почему полис КАСКО не защитит автовладельцев от нападения украинских беспилотников

Фото globallookpress.com
На днях бандеровские беспилотники снова кружили над Москвой и даже нанесли удар по двум нежилым зданиям. Пострадавших людей и серьезных разрушений зданий, повреждений имущества, к счастью, не оказалось. Но вопрос, кто будет компенсировать ущерб за испорченный автомобиль в случае новой атаки вражеских БПЛА на столицу становится все более актуальным. Как это происходит в регионах нашей страны, находящихся под постоянным обстрелом и что думают о порядке возмещения за битые дронами машины юристы, общественники и страховые компании, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Юлия Каблинова
Что делать, если личную машину подбил вражеский дрон, первым пришлось задуматься жителям приграничных регионов России. И здесь, надо сказать, белгородские власти не подвели, оперативно организовав компенсационные мероприятия пострадавшим автовладельцам. Жителям региона помогают восстановить не только потерпевшие от обстрелов автомобили, но и сельхозтехнику.
После того, как владелец поврежденного авто установлен, проходит экспертиза, оценивающая шансы на его восстановление. И если автомобиль подлежит ремонту — его реанимируют, если же нет — владелец получает денежную компенсацию. То есть вполне адекватный подход к проблеме.
Но вот как она будет решаться в случае, если автомобиль окажется из премиум-сегмента стоимостью несколько миллионов или даже десятков миллионов рублей, пока не очень ясно. Логично, что повреждения таких машин должен покрывать полис КАСКО, но так ли это на самом деле? За разъяснениями мы обратились к Ольге Асташкиной, руководителю направления по развитию автострахования СК «Абсолют Страхование», напомнившей, что в законодательстве РФ военные действия являются исключением из страховых случаев:
– В статье 964 ГК РФ указано, что «страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если договором страхования не предусмотрено иное». А терроризм отдельно прописан, как исключение в правилах страховых компаний…
Фото globallookpress.com

Иными словами, если автомобиль поврежден вследствие военных действий или падения БПЛА, то страховщик откажет в выплате возмещения по КАСКО даже несмотря на то, что риск падения на застрахованное имущество летательных аппаратов и/или их частей включен в полис, поясняет представитель страховой компании, обращая внимания на тот факт, что крайне важно, как именно будет квалифицировано то или иное событие с т/с. Ведь официальное заключение дают компетентные органы, и только они являются достоверным и единственным источником квалификации произошедшего события:

– В справке МВД РФ должно быть указано, в результате каких событий произошло повреждение т/с. Если событие все же окажется террористическим актом или военными действиями, то получить возмещение по классическим полисам КАСКО будет невозможно и автомобиль придется ремонтировать за свой счет, — резюмирует Ольга Асташкина.

И по мнению руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, возразить такому подходу страховых компаний автомобилистам совершенно нечего:

– Те события, о которых идет речь, являются, по своей сути, совершеннейшим форс-мажором, который не покрывает ни один договор страхования имущества ни в одной стране мира. Однако есть нюанс. У меня большие сомнения на счет того, что именно будет написано в справке МВД о случившемся. Потому что классическая формулировка от участкового, который, конечно, не эксперт по БПЛА, может быть примерно такой: «повреждения получены в результате падения неизвестного объекта». А значит это вполне можно квалифицировать, как страховой случай. Правда, если мы говорим именно о механических повреждениях, когда объект просто упал, что-то поцарапал, проломил и так далее. Если же повреждения получены в результате взрыва, то шансов на возмещение по КАСКО нет никаких…

  • Фото globallookpress.com
  • Фото globallookpress.com

С ним в целом согласен и юрист Илья Афанасьев, который тем не менее отмечает, что если в договоре КАСКО вдруг прописано, что страхование производится и на случай террористических актов, и возбуждено уголовное дело по статье терроризм, то это страховой случай и ущерб подлежит возмещению. А если нет, следовательно, не факт. Но видел ли кто-то подобный договор добровольного автострахования?

При этом стоит отметить, что автор этого материала в период оформления КАСКО (буквально месяц назад) общался с представителями отдела продаж трех страховых компаний и задавал им вопрос о возмещении ущерба от действий БПЛА. В двух из них уверили или предположили, что, скорее всего, они готовы покрывать ущерб в рамках текущего полиса без всяких дополнительных указаний. Но, подчеркнули, надо смотреть справку МВД, что там прописано и как.

Это, конечно, обнадеживающий подход к проблеме. Но устное обещание, как известно, к делу не пришьешь. А что такое ходить по судам — многие автомобилисты знают не понаслышке и мало кто хочет повторять этот опыт снова. Поэтому закономерно назревает вопрос о том, будут ли столичные власти перенимать, например, белгородский опыт и компенсировать водителям ремонт за бюджетный счет? Пока эта тема в официальных источниках не поднималась.

автоправо, КАСКО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, возмещение ущерба, кризис, санкции
27 июля 2023
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