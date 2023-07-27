Почему полис КАСКО не защитит автовладельцев от нападения украинских беспилотников

Что делать, если личную машину подбил вражеский дрон, первым пришлось задуматься жителям приграничных регионов России. И здесь, надо сказать, белгородские власти не подвели, оперативно организовав компенсационные мероприятия пострадавшим автовладельцам. Жителям региона помогают восстановить не только потерпевшие от обстрелов автомобили, но и сельхозтехнику.

После того, как владелец поврежденного авто установлен, проходит экспертиза, оценивающая шансы на его восстановление. И если автомобиль подлежит ремонту — его реанимируют, если же нет — владелец получает денежную компенсацию. То есть вполне адекватный подход к проблеме.

Но вот как она будет решаться в случае, если автомобиль окажется из премиум-сегмента стоимостью несколько миллионов или даже десятков миллионов рублей, пока не очень ясно. Логично, что повреждения таких машин должен покрывать полис КАСКО, но так ли это на самом деле? За разъяснениями мы обратились к Ольге Асташкиной, руководителю направления по развитию автострахования СК «Абсолют Страхование», напомнившей, что в законодательстве РФ военные действия являются исключением из страховых случаев:

– В статье 964 ГК РФ указано, что «страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если договором страхования не предусмотрено иное». А терроризм отдельно прописан, как исключение в правилах страховых компаний…