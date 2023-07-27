Почему полис КАСКО не защитит автовладельцев от нападения украинских беспилотников

Иными словами, если автомобиль поврежден вследствие военных действий или падения БПЛА, то страховщик откажет в выплате возмещения по КАСКО даже несмотря на то, что риск падения на застрахованное имущество летательных аппаратов и/или их частей включен в полис, поясняет представитель страховой компании, обращая внимания на тот факт, что крайне важно, как именно будет квалифицировано то или иное событие с т/с. Ведь официальное заключение дают компетентные органы, и только они являются достоверным и единственным источником квалификации произошедшего события:
– В справке МВД РФ должно быть указано, в результате каких событий произошло повреждение т/с. Если событие все же окажется террористическим актом или военными действиями, то получить возмещение по классическим полисам КАСКО будет невозможно и автомобиль придется ремонтировать за свой счет, — резюмирует Ольга Асташкина.
И по мнению руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, возразить такому подходу страховых компаний автомобилистам совершенно нечего:
– Те события, о которых идет речь, являются, по своей сути, совершеннейшим форс-мажором, который не покрывает ни один договор страхования имущества ни в одной стране мира. Однако есть нюанс. У меня большие сомнения на счет того, что именно будет написано в справке МВД о случившемся. Потому что классическая формулировка от участкового, который, конечно, не эксперт по БПЛА, может быть примерно такой: «повреждения получены в результате падения неизвестного объекта». А значит это вполне можно квалифицировать, как страховой случай. Правда, если мы говорим именно о механических повреждениях, когда объект просто упал, что-то поцарапал, проломил и так далее. Если же повреждения получены в результате взрыва, то шансов на возмещение по КАСКО нет никаких…
С ним в целом согласен и юрист Илья Афанасьев, который тем не менее отмечает, что если в договоре КАСКО вдруг прописано, что страхование производится и на случай террористических актов, и возбуждено уголовное дело по статье терроризм, то это страховой случай и ущерб подлежит возмещению. А если нет, следовательно, не факт. Но видел ли кто-то подобный договор добровольного автострахования?
При этом стоит отметить, что автор этого материала в период оформления КАСКО (буквально месяц назад) общался с представителями отдела продаж трех страховых компаний и задавал им вопрос о возмещении ущерба от действий БПЛА. В двух из них уверили или предположили, что, скорее всего, они готовы покрывать ущерб в рамках текущего полиса без всяких дополнительных указаний. Но, подчеркнули, надо смотреть справку МВД, что там прописано и как.
Это, конечно, обнадеживающий подход к проблеме. Но устное обещание, как известно, к делу не пришьешь. А что такое ходить по судам — многие автомобилисты знают не понаслышке и мало кто хочет повторять этот опыт снова. Поэтому закономерно назревает вопрос о том, будут ли столичные власти перенимать, например, белгородский опыт и компенсировать водителям ремонт за бюджетный счет? Пока эта тема в официальных источниках не поднималась.