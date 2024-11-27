Госдума одобрила в первом чтении увеличение штрафа за езду без ОСАГО

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение максимального штрафа за отсутствие ОСАГО с 800 до 5000 рублей. По мнению авторов документа, действующее наказание не мотивирует водителей покупать полисы. К тому же не будем забывать, что скидка при своевременной оплате штрафа превращает 800 целковых в четыре сотни. В результате до 3,6 млн автомобилистов ездят по стране без «автогражданки».

Ко второму чтению депутаты Госдумы предложили доработать законопроект — запретить штрафовать россиян за езду без полиса полиса ОСАГО чаще, чем раз в сутки. Кроме того, водителям хотят направлять сообщения о том, что срок действия имеющейся «автогражданки» заканчивается и пора оформлять новую, сообщает «Коммерсантъ».

Для тех, кто предпочитает садиться за руль без ОСАГО, на сегодняшний день повторное наказание в течение года не предусмотрено. Но изменения в КоаАП это исправят — придется раскошелиться на 3-5 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что правительству направили законопроект об увеличении выплат по ОСАГО. Их размер не менялся с 2014 года.