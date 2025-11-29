876

Стерпит все: анализируем последствия повышения транспортного налога в ряде регионов РФ

Эксперт не исключает роста ставок транспортного налога по всей стране

Портал «АвтоВзгляд» продолжает внимательно наблюдать за факторами, негативно влияющими на благосостояние миллионов простых российских автовладельцев. Еще одним таким вызовом вполне может считать индексация транспортного налога в ряде регионов нашей Необъятной. Эксперт Шапарин полностью согласен с таким выводом.

Виктор Александров

Истекает срок уплаты налогов на имущество гражданами России в нынешнем году. В этом смысле знаковой выглядит информация о том, что в 2026-м в разы вырастут ставки транспортного налога. Пока — в отдельно взятых регионах страны. Ранее уже сообщалось о том, что это произойдет в Красноярском крае, Ханты-Мансийском АО — Югра, а также в Липецкой, Оренбургской, Ульяновской и Волгоградской областях. Вот и парламентарии Челябинской области накануне утвердили сразу в трех чтениях законопроект об усилении «повинности» для владельцев легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов с 2027 года. Так, ставка для легковушек мощностью до 100 л.с. повысится с 5,16 до 10 руб. за силу, для машин с моторами на 101-150 л. с. — с 13,4 до 27 руб.

Смысл прост — пополнение региональных бюджетов. Так, по расчетам челябинских чиновников, задуманное повышение (даже если иметь в виду лишь легковые авто) принесет в бюджет области дополнительно не менее 710 млн. руб. Отдельный «вклад» ожидается от индексации налогов на мотоциклы и мотороллеры. На фоне таких вестей сразу из нескольких регионов, в популярных соцсетях и мессенджерах стали возникать инсинуации, согласно которым следует ожидать аналогичных индексаций по всей России.

К сожалению, портал «АвтоВзгляд» не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. Но очевидно, что их можно будет проверить со временем. В любом случае, сама идея о том, что власти — как на региональном, так и на федеральном уровне — могут вынашивать планы повышения налоговой нагрузки на собственников частных ТС, не выглядит фантастично.

Фото: Bulkin Sergey/freepik.com
Как замечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, многомиллионная аудитория моторизованных граждан нашей страны воспринимается властями, с одной стороны, как всегда готовая смириться с любыми дополнительными издержками. С другой — как безусловно платежеспособная категория. Мол, если есть машина, значит и уровень достатка выше среднего.

— Считается, что автомобилист стерпит все, да и деньги у него есть. Машина же есть? Значит, он богатый, — комментирует ситуацию эксперт. — Так что, скорее всего, резкая индексация транспортного налога в отдельных субъектах — это действительно только начало масштабной кампании по всей стране...

Однако, что может сулить простым гражданам повышение транспортного налога в два или больше раз? Понятно, что никакой радости миллионам автомобилистов оно в любом случае не принесет — все-таки резкое увеличение расходов. Но насколько ощутимое?

На официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) есть сервис, позволяющий рассчитать величину транспортного налога на легковой автомобиль за текущий год с учетом региона регистрации и мощности двигателя в л.с. Он так и называется — «Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога». Если обратиться к нему, то выяснится, что, скажем, в Москве за машину, оснащенную маломощным мотором на 100 л.с., в 2025 году нужно внести в госбюджет всего 1300 рублей (ставка — 13 руб. за л.с.), а в Санкт-Петербурге — 2400 руб. (ставка — 24 руб.). Правда, если «стальной конь» может выдать всего на несколько сил больше, то платить надо уже по совсем другим ставкам: за 105 л.с. в Первопрестольной нужно внести 2940 рублей (ставка — 28 руб. за л.с.), в Питере — 3675 руб. (ставка — 35 руб.).

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com
Правда, есть в России регионы с весьма щадящими ставками (например, в Севастополе — всего 7 руб. при тех же 105 «лошадках»), а в отдельных субъектах на них влияет еще и возраст машины. Но если рассматривать вариант с куда более внушительной силовой установкой — на 200 л.с. — то и в городе славы ВМФ придется отдать 5000 руб., а в Москве и в Питере такая «роскошь на колесах» обойдется уже в 10 000 руб. (по 50 руб. за л.с.).

Не стоит, пожалуй, вдаваться в рассуждения о том, насколько справедливо выглядят различные ставки налога в конкретных регионах, учитывая официальные средние зарплаты (данные о которых от Росстата, будем откровенны, вызывают сильное недоумение). Не будем также пытаться перечислить все даже самые показательные варианты ставок в каждом регионе огромной страны. Их несложно определить, используя все тот же «калькулятор» на nalog.gov.ru.

Однако заметим, что резкое повышение транспортного налога — это в любом случае дополнительное давление на автовладельцев в масштабах всей России. Учитывая пресловутое стремительное старение автопарка (средний возраст легковушки в РФ — 15,5 лет), которое явно отражает реальное, а не «нарисованное» соотношение доходов и актуальных цен, необходимость заплатить разом 5-6 тыс. руб. вместо 2,5 тыс. для многих домохозяйств может обернуться дополнительной экономией на обслуживании имеющихся ТС. А это совершенно точно не будет способствовать ни транспортному развитию страны, ни обновлению ее парка.

