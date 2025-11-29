Стерпит все: анализируем последствия повышения транспортного налога в ряде регионов РФ

Портал «АвтоВзгляд» продолжает внимательно наблюдать за факторами, негативно влияющими на благосостояние миллионов простых российских автовладельцев. Еще одним таким вызовом вполне может считать индексация транспортного налога в ряде регионов нашей Необъятной. Эксперт Шапарин полностью согласен с таким выводом.

Истекает срок уплаты налогов на имущество гражданами России в нынешнем году. В этом смысле знаковой выглядит информация о том, что в 2026-м в разы вырастут ставки транспортного налога. Пока — в отдельно взятых регионах страны. Ранее уже сообщалось о том, что это произойдет в Красноярском крае, Ханты-Мансийском АО — Югра, а также в Липецкой, Оренбургской, Ульяновской и Волгоградской областях. Вот и парламентарии Челябинской области накануне утвердили сразу в трех чтениях законопроект об усилении «повинности» для владельцев легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов с 2027 года. Так, ставка для легковушек мощностью до 100 л.с. повысится с 5,16 до 10 руб. за силу, для машин с моторами на 101-150 л. с. — с 13,4 до 27 руб.

Смысл прост — пополнение региональных бюджетов. Так, по расчетам челябинских чиновников, задуманное повышение (даже если иметь в виду лишь легковые авто) принесет в бюджет области дополнительно не менее 710 млн. руб. Отдельный «вклад» ожидается от индексации налогов на мотоциклы и мотороллеры. На фоне таких вестей сразу из нескольких регионов, в популярных соцсетях и мессенджерах стали возникать инсинуации, согласно которым следует ожидать аналогичных индексаций по всей России.

К сожалению, портал «АвтоВзгляд» не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. Но очевидно, что их можно будет проверить со временем. В любом случае, сама идея о том, что власти — как на региональном, так и на федеральном уровне — могут вынашивать планы повышения налоговой нагрузки на собственников частных ТС, не выглядит фантастично.

Фото: Bulkin Sergey/freepik.com

Как замечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, многомиллионная аудитория моторизованных граждан нашей страны воспринимается властями, с одной стороны, как всегда готовая смириться с любыми дополнительными издержками. С другой — как безусловно платежеспособная категория. Мол, если есть машина, значит и уровень достатка выше среднего.

— Считается, что автомобилист стерпит все, да и деньги у него есть. Машина же есть? Значит, он богатый, — комментирует ситуацию эксперт. — Так что, скорее всего, резкая индексация транспортного налога в отдельных субъектах — это действительно только начало масштабной кампании по всей стране...

Однако, что может сулить простым гражданам повышение транспортного налога в два или больше раз? Понятно, что никакой радости миллионам автомобилистов оно в любом случае не принесет — все-таки резкое увеличение расходов. Но насколько ощутимое?

На официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) есть сервис, позволяющий рассчитать величину транспортного налога на легковой автомобиль за текущий год с учетом региона регистрации и мощности двигателя в л.с. Он так и называется — «Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога». Если обратиться к нему, то выяснится, что, скажем, в Москве за машину, оснащенную маломощным мотором на 100 л.с., в 2025 году нужно внести в госбюджет всего 1300 рублей (ставка — 13 руб. за л.с.), а в Санкт-Петербурге — 2400 руб. (ставка — 24 руб.). Правда, если «стальной конь» может выдать всего на несколько сил больше, то платить надо уже по совсем другим ставкам: за 105 л.с. в Первопрестольной нужно внести 2940 рублей (ставка — 28 руб. за л.с.), в Питере — 3675 руб. (ставка — 35 руб.).

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Правда, есть в России регионы с весьма щадящими ставками (например, в Севастополе — всего 7 руб. при тех же 105 «лошадках»), а в отдельных субъектах на них влияет еще и возраст машины. Но если рассматривать вариант с куда более внушительной силовой установкой — на 200 л.с. — то и в городе славы ВМФ придется отдать 5000 руб., а в Москве и в Питере такая «роскошь на колесах» обойдется уже в 10 000 руб. (по 50 руб. за л.с.).

Не стоит, пожалуй, вдаваться в рассуждения о том, насколько справедливо выглядят различные ставки налога в конкретных регионах, учитывая официальные средние зарплаты (данные о которых от Росстата, будем откровенны, вызывают сильное недоумение). Не будем также пытаться перечислить все даже самые показательные варианты ставок в каждом регионе огромной страны. Их несложно определить, используя все тот же «калькулятор» на nalog.gov.ru.

Однако заметим, что резкое повышение транспортного налога — это в любом случае дополнительное давление на автовладельцев в масштабах всей России. Учитывая пресловутое стремительное старение автопарка (средний возраст легковушки в РФ — 15,5 лет), которое явно отражает реальное, а не «нарисованное» соотношение доходов и актуальных цен, необходимость заплатить разом 5-6 тыс. руб. вместо 2,5 тыс. для многих домохозяйств может обернуться дополнительной экономией на обслуживании имеющихся ТС. А это совершенно точно не будет способствовать ни транспортному развитию страны, ни обновлению ее парка.