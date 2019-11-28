Как предупредить фатальный разряд аккумулятора

Короткие поездки и простои «на холостых» в пробках не способствуют полноценному заряду АКБ. Добавим сигнализацию, систему СТАРТ-СТОП, еще пару опций, вроде телевизора, и получим предел возможностей генератора и батареи. Если АКБ «устал», то однажды он просто не выдаст ток, необходимый для запуска двигателя. Особенно эти «аккумуляторные проблемы» проявляются с наступлением морозов.

Для уверенности, что АКБ вас не подведет, нужно периодически проверять и диагностировать батарею, и при необходимости дополнительно заряжать её специальным зарядным устройством. Эту процедуру рекомендуют проводить 2—3 раза в год, тем самым поддерживая аккумулятор в тонусе и продляя ему жизнь.

Своими руками

В новом профессиональном устройстве BERKUT Specialist BCA-10 производитель объединил процессы диагностики, зарядки и восстановления АКБ в одном блоке для удобства пользования.