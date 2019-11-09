5 ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы

Такая резина предназначена только для эксплуатации с шипами, и если они повылетали, то ездить на ней крайне опасно — значительно ухудшается сцепление с дорожным полотном и увеличивается тормозной путь. Если на покрышке осталось 40% шипов от первоначального количества, то использовать ее уже не рекомендуется.

Пробуксовка

Прежде всего, такие шины портятся от сильной пробуксовки при старте и разгоне на льду или асфальте. Вопреки расхожему мнению, во время торможения шансов потерять их гораздо меньше, чем при проскальзывании колес во время ускорения. Впрочем, лучше избегать любого скольжения.

Но самое опасное в данном случае — старт с места c интенсивной пробуксовкой на голом асфальте. Так что разгоняться на шипованной резине лучше без перегазовок — плавно и аккуратно.