5 ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы

Такая резина предназначена только для эксплуатации с шипами, и если они повылетали, то ездить на ней крайне опасно — значительно ухудшается сцепление с дорожным полотном и увеличивается тормозной путь. Если на покрышке осталось 40% шипов от первоначального количества, то использовать ее уже не рекомендуется.
Пробуксовка
Прежде всего, такие шины портятся от сильной пробуксовки при старте и разгоне на льду или асфальте. Вопреки расхожему мнению, во время торможения шансов потерять их гораздо меньше, чем при проскальзывании колес во время ускорения. Впрочем, лучше избегать любого скольжения.
Но самое опасное в данном случае — старт с места c интенсивной пробуксовкой на голом асфальте. Так что разгоняться на шипованной резине лучше без перегазовок — плавно и аккуратно.
Парковка на асфальте
Чем больше водитель крутит руль, стоя на месте, тем сильнее рискует оставить на асфальте шипов. Неслучайно зимой на подземных парковках с твердым покрытием, где машины маневрируют на ограниченной площади, под ногами можно найти немало округлых царапин вместе с выпавшими шипами. Так что в процессе парковки лучше всего орудовать штурвалом только во время движения.
Нарушение давления
Давление в зимних шинах всегда должно быть в норме в том числе и потому, что в обратном случае высок риск выпадения шипов. Ведь эти металлические элементы предназначены для эксплуатации строго при определенной жесткости покрышек, которую обеспечивает только заданный производителем регламент. Пренебрегать этим не стоит.
Нарушенная балансировка
При неправильной балансировке колесам обеспечивается неравномерное пятно контакта с дорожным покрытием. В связи с этим на определенную часть шипов приходится усиленная нагрузка, отчего они деформируются и отсоединяются. Чем сильнее нарушена балансировка и выше скорость, тем хуже для резины.
Перегрев
Использование зимней резины в теплый сезон также не сулит ничего хорошего. А если еще водитель отличается азартной манерой езды, во время которой шипованные покрышки перегреваются быстрее, то долго они точно не проживут. Ведь состав таких шин никак не рассчитан на высокие температуры, и шипы в столь экстремальных условиях там долго не задерживаются.