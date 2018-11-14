Как избежать штрафа за нечитаемые госномера зимой

Зима — это не только снежные пейзажи, шерстяные свитеры, килограммы мандаринов, лыжи и «Голубой огонек». Это еще и примерзшие двери автомобиля, работающая на износ печка, грязная каша под колесами и нечитаемые номерные знаки, за которые гаишники наказывают рублем. Хотя, штрафа можно и избежать, если правильно построить разговор с правоохранителем. Как именно — подскажет портал «АвтоВзгляд».
Согласно ст.12.2 КоАП, сотрудник ГИБДД, приметивший в потоке машину с грязными «жестянками», имеет полное право как отпустить водителя с миром после воспитательной беседы, так и «впаять» ему штраф в 500 рублей — на свое усмотрение. Да, сумма небольшая, особенно учитывая, что она делится пополам при оплате в первые 20 дней с момента вынесения постановления. Но зачем же пополнять казну, если есть возможность вполне легально этого избежать?
Для начала выясним, что именно подразумевается под нечитаемыми «номерами», и для этого обратимся к ГОСТ. Любопытно, но в светлое время суток под это понятие подпадают оба регистрационных знака с хотя бы одним неразборчивым символом (с расстояния не менее 20 метров), а в темное — только задний. Напомните об этом жадному до наживы гаишнику, который попытается выписать вам штраф за грязную переднюю «жестянку» в третьем часу ночи.
Итак, если инспектор махнет перед «носом» вашей машины жезлом и укажет на нечитаемые номера, то в первую очередь возьмите себя в руки. Не бросайтесь на него со словами «Да ты вообще видишь, какая каша лежит на дорогах?», «Ты в своем уме?» и т. п. Спокойно объясните гаишнику, что когда вы выезжали со двора, «номера» были чистыми. Возьмите тряпку, смочите ее водой или «незамерзайкой» и аккуратно протрите «жестянки».
Как показывает практика, в «грязное» время года сотрудники ГИБДД редко привлекают водителей к ответственности за это нарушение. С протоколами уезжают лишь те автовладельцы, что привыкли разговаривать исключительно на повышенных тонах. А если и вам, порядочному и воспитанному гражданину, справедливо выписали штраф, то смиритесь. Ведь меру наказания, повторимся, полицейский выбирает на свое усмотрение. Оспорить его решение в суде будет практически невозможно.
Некоторые ушлые автомобилисты советуют своим «коллегам» в подобных ситуациях прибегать к фотосъемке: мол, быстренько протер «жестянки», сфотографировал инспектора, выписывающего протокол на фоне чистых «номеров», да сочиняй себе спокойно жалобу. Как бы не так! Гаишник сохранит ваши грязные знаки в памяти своего смартфона гораздо раньше — еще до того, как вы выйдете из машины. Так стоит ли тратить свои нервы и деньги на судебные разбирательства?
Другой вопрос, если сотрудник ГИБДД пытается играть на вашей юридической безграмотности. Истории известны случаи, когда водители со «снежными» номерами получали на руки протокол о правонарушении по ч.2 ст.12.2 КоАП: «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков…». Грязные и отсутствующие — это разные вещи. Внимательно следите за тем, что фиксирует в бумагах полицейский, а не то лишитесь 5000 рублей или даже «прав» на срок до 3 месяцев.