Как избежать штрафа за нечитаемые госномера зимой

Согласно ст.12.2 КоАП, сотрудник ГИБДД, приметивший в потоке машину с грязными «жестянками», имеет полное право как отпустить водителя с миром после воспитательной беседы, так и «впаять» ему штраф в 500 рублей — на свое усмотрение. Да, сумма небольшая, особенно учитывая, что она делится пополам при оплате в первые 20 дней с момента вынесения постановления. Но зачем же пополнять казну, если есть возможность вполне легально этого избежать?

Для начала выясним, что именно подразумевается под нечитаемыми «номерами», и для этого обратимся к ГОСТ. Любопытно, но в светлое время суток под это понятие подпадают оба регистрационных знака с хотя бы одним неразборчивым символом (с расстояния не менее 20 метров), а в темное — только задний. Напомните об этом жадному до наживы гаишнику, который попытается выписать вам штраф за грязную переднюю «жестянку» в третьем часу ночи.