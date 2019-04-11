Как вязкость моторного масла влияет на динамику автомобиля

Одни автовладельцы обращают свое внимание на то, что после «перехода» на менее вязкое моторное масло их «ласточки» начинают активнее набирать скорость и шустрее разгонятся. Другие же, выслушав их истории, мотают головой из стороны в сторону — мол, не может такого быть, ведь вязкость смазки никак не влияет на динамику машины. Кто из них прав, а кому следует «подтянуть матчасть», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как известно, моторное масло прокачивается по масляным каналам: его ключевая задача — обеспечивать, скажем так, разделение поверхностей трения или, иными словами, образовывать пленку нужной толщины во избежание контактов между металлическими деталями. Недостаточность масляной прослойки приводит к повышенному износу частей двигателя и даже задирам в цилиндрах.
На толщину этой самой пленки непосредственно влияет вязкость масла — чем она выше, тем пленка «объемнее». Если залить в двигатель слишком густую смазку, то деталям силового агрегата станет сложнее работать, масло будет медленнее проходить по каналам, а значит может возникнуть «сухое» трение. Но и маловязкие масла нужно использовать с умом — существует риск контактов металл-металл, о чем мы говорили выше.
От вязкости моторного масла, как мы выяснили, напрямую зависит работа силового агрегата, но влияет ли в конечном счете на динамику автомобиля? Однозначно можно сказать, что этот параметр влияет на легкость запуска двигателя в холодную погоду. В том числе и из-за этого автовладельцам рекомендуют заливать на зимний сезон именно маловязкие масла — так мотору проще.
Кроме того, вязкость масла косвенно влияет на расход топлива. Ведь если, скажем, водитель использует в морозное время года маловязкую смазку низкого качества или слишком густую, то возникают проблемы с запуском мотора, а также создаются предпосылки для трения без смазки вовсе при старте. А все это — миллилитры топлива, затраченные на преодоление этого самого трения.
Что же до динамики машины, то как порталу «АвтоВзгляд» объяснил старший механик компании «Русский АвтоМотоКлуб» Валентин Степанов, вязкость на нее не влияет, ведь в процессе работы силового агрегата масло от температуры мотора все равно разжижается. Если только очень незначительно, но уловить какие-либо изменения человеку практически невозможно.
А вот от чего действительно зависит динамика автомобиля, так это от качества топлива, уровня влажности и температуры воздуха, состояния свечей зажигания, степени износа воздушного фильтра, а также — конечно — количества «лошадей» под капотом и крутящего момента. Вязкость же масла нужно «подбирать», исходя исключительно из рекомендаций завода-изготовителя и погодных условий: летом заливаем более густое, зимой — менее.