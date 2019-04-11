Как вязкость моторного масла влияет на динамику автомобиля

Фото: www.gettyimages.com
Одни автовладельцы обращают свое внимание на то, что после «перехода» на менее вязкое моторное масло их «ласточки» начинают активнее набирать скорость и шустрее разгонятся. Другие же, выслушав их истории, мотают головой из стороны в сторону — мол, не может такого быть, ведь вязкость смазки никак не влияет на динамику машины. Кто из них прав, а кому следует «подтянуть матчасть», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Как известно, моторное масло прокачивается по масляным каналам: его ключевая задача — обеспечивать, скажем так, разделение поверхностей трения или, иными словами, образовывать пленку нужной толщины во избежание контактов между металлическими деталями. Недостаточность масляной прослойки приводит к повышенному износу частей двигателя и даже задирам в цилиндрах.

На толщину этой самой пленки непосредственно влияет вязкость масла — чем она выше, тем пленка «объемнее». Если залить в двигатель слишком густую смазку, то деталям силового агрегата станет сложнее работать, масло будет медленнее проходить по каналам, а значит может возникнуть «сухое» трение. Но и маловязкие масла нужно использовать с умом — существует риск контактов металл-металл, о чем мы говорили выше.

Фото: en.wikipedia.org

От вязкости моторного масла, как мы выяснили, напрямую зависит работа силового агрегата, но влияет ли в конечном счете на динамику автомобиля? Однозначно можно сказать, что этот параметр влияет на легкость запуска двигателя в холодную погоду. В том числе и из-за этого автовладельцам рекомендуют заливать на зимний сезон именно маловязкие масла — так мотору проще.

Кроме того, вязкость масла косвенно влияет на расход топлива. Ведь если, скажем, водитель использует в морозное время года маловязкую смазку низкого качества или слишком густую, то возникают проблемы с запуском мотора, а также создаются предпосылки для трения без смазки вовсе при старте. А все это — миллилитры топлива, затраченные на преодоление этого самого трения.

Фото: www.motorweek.org

Что же до динамики машины, то как порталу «АвтоВзгляд» объяснил старший механик компании «Русский АвтоМотоКлуб» Валентин Степанов, вязкость на нее не влияет, ведь в процессе работы силового агрегата масло от температуры мотора все равно разжижается. Если только очень незначительно, но уловить какие-либо изменения человеку практически невозможно.

А вот от чего действительно зависит динамика автомобиля, так это от качества топлива, уровня влажности и температуры воздуха, состояния свечей зажигания, степени износа воздушного фильтра, а также — конечно — количества «лошадей» под капотом и крутящего момента. Вязкость же масла нужно «подбирать», исходя исключительно из рекомендаций завода-изготовителя и погодных условий: летом заливаем более густое, зимой — менее.

двигатель, ДВС, моторное масло
12 апреля 2019
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