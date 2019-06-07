Как на самом деле работают датчики давления в шинах

Сколько раз бывало: сосед по потоку мчит на спущенном колесе, даже не замечая проблемы. Результаты такой поездки могут быть плохими и очень плохими: как минимум, придется заменить неравномерно изношенное колесо, ведь оно может просто лопнуть в любой момент. Худший вариант — авария, вызванная некорректной работы подвески и нарушением управляемости. А всего-то колесо спустило!

Чтобы эту «бытовую» неисправность решить раз и навсегда, автопроизводители оснащают современные автомобили специальной системой контроля давления в шинах. Раньше за эту функцию отвечала сложная электроника, которая контролировали и высчитывала обороты, анализировала и давала водителю знать о неполадках.

Теперь все намного проще: один блок управления и по датчику в каждое колесо. Чуть «стравила» покрышка — на приборном щитке загорится соответствующая пиктограмма. Особо «умные» автомобили могут даже показать в каком конкретно колесе «недостача».