Как на самом деле работают датчики давления в шинах

Фото: АвтоВзгляд
Заметить спущенное колесо можно только на стоящем автомобиле. Для этого, правда, машину нужно хоть иногда обходить по кругу. Часто это делаете? Вот-вот. Лишь очень опытный водитель способен по поведению машины заметить «недостачу воздуха» на ходу. Именно по этой причине современные авто оборудуются системой контроля давления в шинах.
Эдуард Раскин

Сколько раз бывало: сосед по потоку мчит на спущенном колесе, даже не замечая проблемы. Результаты такой поездки могут быть плохими и очень плохими: как минимум, придется заменить неравномерно изношенное колесо, ведь оно может просто лопнуть в любой момент. Худший вариант — авария, вызванная некорректной работы подвески и нарушением управляемости. А всего-то колесо спустило!

Чтобы эту «бытовую» неисправность решить раз и навсегда, автопроизводители оснащают современные автомобили специальной системой контроля давления в шинах. Раньше за эту функцию отвечала сложная электроника, которая контролировали и высчитывала обороты, анализировала и давала водителю знать о неполадках.

Теперь все намного проще: один блок управления и по датчику в каждое колесо. Чуть «стравила» покрышка — на приборном щитке загорится соответствующая пиктограмма. Особо «умные» автомобили могут даже показать в каком конкретно колесе «недостача».

Фото: АвтоВзгляд

«Мозги» лишь собирают информацию и занимаются оповещением. Основная работа лежит на самом датчике, который устроен достаточно просто: аккумулятор для автономной работы, электронный манометр, который позволяет вычислить давление не только в движении, как это было раньше, но и на стоящем авто, а также передатчиком, ответственным за связь с головным устройством.

Устанавливается датчик вместо обычного ниппеля. Сам прибор очень компактен и невероятно устойчив к причудам наших дорог и водителей, ведь он расположен внутри колеса, а «на улице» остается лишь пластиковый патрубок, оторвать или повредить который можно лишь прямым ударом молотка. Единственным известным методом повреждения датчиков давления в шине был и остается шиномонтаж, когда невнимательный мастер просто ломает прибор во время деинсталляции покрышки. Рецепт от такой ситуации прост: предупреждайте о наличии устройства.

Правильное, установленное заводом-изготовителем давление в шинах указано в табличке в арке водительской двери любого авто. Соблюдение этих рекомендаций гарантирует не только долгий срок службы резины, но и корректную работу систем управления авто и подвески. Будьте предельно внимательны к этому пункту, ведь в сложной ситуации это позволит совершить спасительный маневр. А когда соберетесь за новым авто, спросите про датчики — опция, как правило, не самая дорогая, но куда более нужная в наших широтах, чем иные «навороты».

А о том, сколько еще походят покрышки вашего авто, и по каким признакам это определить, можно узнать здесь.

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7 июня 2019
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