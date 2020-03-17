Как, покупая шины на авто, узнать, что это не лежалый товар

Если покрышки сделали 2—3 года назад, а продают как новые, можете смело требовать у продавца солидную скидку или вовсе отказывайтесь от покупки. Аргументов тут много. Никто не знает, как и где все это время хранили «резину», а ведь условия хранения напрямую влияют на характеристики шин. Скажем, при нарушении процесса хранения на боковине могут появится трещины, которые со временем будут разрастаться. Если такое колесо попадет в небольшую яму, может и «грыжа» появиться. Тогда путь шине один — на свалку.

Если в процессе длительного хранения на покрышки вылили масло или какой-нибудь реагент, пойдет медленный процесс разрушения резиновой смеси. В итоге, когда шины установят на автомобиль, из-за расслоения резиновой смеси протекторная часть начнет отслаиваться. Происходит это, как правило, медленно и незаметно. Но однажды, на скорости, протекторная часть просто отлетит или порвется в клочья. А это уже аварийная ситуация с возможной потерей управляемости.

В случае, если даты производства нет или она написана ручкой, или приклеена, или видно, что в этом месте «резину» наваривали, от такой покупки лучше воздержаться. Скорее всего, вас хотят ввести в заблуждение, пытаясь продать сильно лежалый товар.