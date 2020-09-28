Можно ли сэкономить, если на развозной фургон поставить легковую шину, а не специальную грузовую

Если рассматривать покрышки в одинаковом размере, то легковые шины дешевле специальных грузовых. Давайте разберемся: может не стоит ставить дорогие покрышки, а сойдут те, что подешевле. Удастся ли на этом хоть немного выиграть?

Дорожные законы

Начнем с того, что развозные грузовички обычно эксплуатируют в гораздо более жестких условиях, чем легковушки. Потому главное требование для коммерческой техники и шин к ней — надежность. Ведь если случится поломка или разрыв корда, простоя не избежать, а это прямые убытки.

Что касается пробега, то он у комтранса весьма приличный. Да и машины водители не жалеют, часто перегружают, ведь зарабатывать хотят все. Это и определяет нюансы для шин легких грузовиков и микроавтобусов. У таких покрышек должна быть крепкая конструкция и повышенная ходимость. Кстати, давление в шинах малотоннажника выше, чем у легковых машин почти в два раза и это тоже надо учитывать.

Особенности строения

По конструкции грузовая покрышка довольно сильно отличается от легковой. Между каркасом и протекторной лентой шины используют большое число стальных нитей, которые придают шине прочность. В обязательном порядке усиливают и боковину, дабы при повышенных нагрузках, а то и перегрузе, не было разрывов корда. Применяют и иную резиновую смесь, дабы шина держала вес, но при этом, ребра и шашки протектора не деформировались.

Плата за все это — жесткость. С такими покрышками у малотоннажника хуже плавность хода и больше тряски. Зато грузовая «резина» может многое выдержать, да и прослужит дольше, чем обычные легковые шины, которые много мягче.