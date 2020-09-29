ГИБДД готовит новый список неисправностей, за которые смогут штрафовать инспекторы

Напомним, что «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» является приложением к ПДД. За нарушение из этого списка инспектор может наказать водителя по ст. 12.5 КоАП (предупреждение или штраф 500 ₽). Теперь поводов для этого станет гораздо больше.

Так, в ПДД впервые появится запрет на использование покрышек не по сезону: то есть за езду на зимней резине летом и наоборот. Кроме того, наказывать будут тех автомобилистов, которые захотят установить шипованные шины только на одну пару колес.

Также нарушением станет установка источника света «класса или с цоколем, мощностью, цветовой температурой», не соответствующими «эксплуатационной документации». Проще говоря, ксеноновые и сетодиодные лампы в фаре, рассчитанной под «галогенку», окажутся вне закона. Вдобавок штрафом обернутся неработающие омыватель и корректор фар, подтекание жидкости из гидроусилителя руля и отсутствие противосолнечных козырьков.

До 16 октября документ проходит процедуру общественного обсуждения. Логично предположить, что после этого он будет утвержден.