Сапожных дел мастер: тест летних шин Pirelli Cinturato P7

И Pirelli гонится, если можно так сказать, не только за экологичным престижем — «тапки» изготовлены, во-первых, с меньшим, уже вышеупомянутом, углеродным следом, и, во-вторых, с использованием сырья на 6% меньше. Но и это не все — Pirelli разработала специальный состав на основе диоксида кремния для уменьшения износа и одновременного увеличения сцепления с дорогой. Так ли это хорошо на практике, мы уже второй год проверяем на редакционном Ford Focus, обутом в шины размерностью 205/60 R16.
Сразу хочется отметить, что итальянцы и впрямь не поскупились на длительные исследования и тесты Cinturato P7 — одной из самых сильных сторон шины является ее безопасность, что выражается не только в коротком тормозном пути (причем независимо от того, сухой или мокрый асфальт под колесами), но и возможности немного, так сказать, похулиганить, заходя в поворот на более высокой скорости, чем можно было бы себе позволить на других «тапках» — естественно, не выходя за рамки здравого смысла. При этом автомобиль полностью сохраняет баланс и управляемость, даже при активной работе рулем и педалями.
И все это благодаря ассиметричному рисунку протектора с пятью ребрами для оптимизации пятна контакта с дорожным покрытием. С аквапланированием же помогают справятся четыре «борозды» и ламели, эффективно отводящие излишек воды. И это не просто теория — во время теста на дождливой трассе пришлось экстренно устроить «лосиный тест», уворачиваясь от внезапно появившегося кабанчика — автомобиль на дороге прошел намеченную траекторию словно «Сапсан» по рельсам! Если не считать испарины на лбу и нескольких новых седых волос, можно сказать, что экзамен был сдан «на отлично».
Если же есть необходимость съехать с асфальта, скажем, на дачную грунтовку, то и здесь особых проблем не замечено — машина гребет, разбрасывая вокруг себя облака пыли. Единственное, при размытом после ливня покрытии нужно быть более осторожным и не таким самоуверенным — есть шанс «закопаться» по самое брюхо. Но при этом не будем забыть, что Cinturato P7 — исключительно дорожная шинная «тема» — для кроссоверов и внедорожников у Pirelli, за что ей отдельное Grazie ragazzi, есть другие линейки.
Отдельно хочется сказать и про комфорт. Несмотря на то, что третий Focus никогда не был «тихим» лидером в своем классе, стоит отметить минимальный шум от шин, и это во всем разрешенном скоростном диапазоне. Одним словом, технология PNCS, позволяющая вдвое снизить уровень шума в салоне благодаря звукопоглощающему материалу, который крепится к внутренней подпротекторной части шины, на гермослой, позволяет наслаждаться в машине звуковым сопровождением не от самой резины, а от любимой музыки и разговоров с попутчиками, что в дальней дороге дорогого стоит.
И, честно сказать, я не знаю, какие секретные полимеры придумали в Pirelli, но именно из-за их использования сам состав шины получился мягким, и это не в ущерб износостойкости. Иной раз складывается ощущение, что Pirelli Cinturato P7 настолько грациозно «плывут» по дороге, словно домашний кот аккуратной поступью забирается на мое брюхо и устраивается для дневного сна. И при этом, несмотря на «нежность» состава, при резкой рулежке и «перестройке» боковины шин не «подламываются», позволяя сохранить управляемость машиной.
Также добавляет уверенности технология от итальянцев Seal Inside, позволяющая продолжать движение без потери давления в шине даже в случае прокола инородным предметом, покрывая почти 85% наиболее частых причин потери давления. Честно сказать, проверять это практике совсем не хочется, так что остается поверить на слово бравым парням из Pirelli.
В сухом же остатке получается, что Cinturato P7 — современная, экологичная, безопасная и комфортная шина с отличным сочетанием цены и качества. Как говорила одна известная героиня: «Хорошие сапоги, надо брать»! Тем более, что на фоне известных событий, пока цены еще не выросли до заоблачных небес.