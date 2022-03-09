Сапожных дел мастер: тест летних шин Pirelli Cinturato P7

​И все это благодаря ассиметричному рисунку протектора с пятью ребрами для оптимизации пятна контакта с дорожным покрытием. С аквапланированием же помогают справятся четыре «борозды» и ламели, эффективно отводящие излишек воды. И это не просто теория — во время теста на дождливой трассе пришлось экстренно устроить «лосиный тест», уворачиваясь от внезапно появившегося кабанчика — автомобиль на дороге прошел намеченную траекторию словно «Сапсан» по рельсам! Если не считать испарины на лбу и нескольких новых седых волос, можно сказать, что экзамен был сдан «на отлично».

Если же есть необходимость съехать с асфальта, скажем, на дачную грунтовку, то и здесь особых проблем не замечено — машина гребет, разбрасывая вокруг себя облака пыли. Единственное, при размытом после ливня покрытии нужно быть более осторожным и не таким самоуверенным — есть шанс «закопаться» по самое брюхо. Но при этом не будем забыть, что Cinturato P7 — исключительно дорожная шинная «тема» — для кроссоверов и внедорожников у Pirelli, за что ей отдельное Grazie ragazzi, есть другие линейки.

Отдельно хочется сказать и про комфорт. Несмотря на то, что третий Focus никогда не был «тихим» лидером в своем классе, стоит отметить минимальный шум от шин, и это во всем разрешенном скоростном диапазоне. Одним словом, технология PNCS, позволяющая вдвое снизить уровень шума в салоне благодаря звукопоглощающему материалу, который крепится к внутренней подпротекторной части шины, на гермослой, позволяет наслаждаться в машине звуковым сопровождением не от самой резины, а от любимой музыки и разговоров с попутчиками, что в дальней дороге дорогого стоит.