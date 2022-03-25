Шины, готовые к любым поворотам. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Казалось бы, придумать что-то новое в области шин довольно трудно, и все же производители не стоят на месте, совершенствуя свою продукцию. Над своей новой летней моделью Eagle F1 Asymmetric 6 компания Goodyear работала несколько лет, стараясь воплотить в ней не только весь свой многолетний опыт, но и передовые технологии.
Наверное, вы обратили внимание на буквенно-цифровую надпись «F1», использованную в названии продукта, отсылающую нас к гоночным болидам. И это неспроста: Asymmetric 6 относится к линейке сверхвысокоскоростных (UHP) шин, которые выпускает Goodyear уже много лет. Впрочем, шестое поколение Asymmetric наделено целым списком характеристик.
Сопротивление бесполезно!
Начнем с того, что в модели использована новая резиновая смесь с применением инновационных смол. Изначально данная рецептура была разработана для сегмента UUHP (ультрасверхвысокоскоростных шин) и ранее применялась для создания гоночных сликов. Но теперь чисто спортивные технологии перекочевали и на городские версии шин.
Новый полимерный состав снизил сопротивление качению, что положительным образом сказалось на расходе топлива. А еще значительно улучшилось сцепление шин с дорожным полотном как на сухом, так мокром асфальте. А чтобы водитель и его пассажиры не теряли в уровне комфорта в условиях движения по неровной дороги, инженеры Goodyear увеличили эластичность протектора.
Тише едешь, дальше будешь…
Знакомая с детства поговорка, когда мы говорим об инновационных шинах Eagle F1 Asymmetric 6, приобретает совершенно иной смысл! Новинка помогает автомобилю ехать тише не в плане скорости, а звука: уровень шума, в сравнении с пятым поколением Asymmetric, снизился в среднем на 1 дБ, а значит в салоне вашего любимого авто будет еще тише. Теперь, что касательно «дальше будешь»: как уже было сказано, резиновая смесь новинки качественно снижает сопротивление качению, тем самым способствуя экономии топлива. И, между прочим, увеличение запаса хода особенно оценят владельцы электромобилей, для которых проблема дозаправки где-нибудь на трассе и даже в городской черте ощущается крайне остро. Благодаря Asymmetric 6, обладателям «электричек» придется искать розетку заметно реже. Так что Goodyear идет не просто в ногу со временем, но и в некотором смысле задает вектор развития всей мировой шинной промышленности.
Мгновенная адаптация
И это далеко не все уникальные особенности летней новинки от Goodyear. Дело в том, что Eagle F1 Asymmetric 6 имеет адаптивное пятно контакта и оптимизированную геометрию, которая подстраивается под изменения нагрузки. Когда автомобиль движется по прямой, пятно контакта шины с асфальтом имеет стандартную форму, но стоит резко перестроиться или ударить по тормозам, как это самое пятно мгновенно разрастается, обеспечивая тем самым наилучшее сцепление с дорогой.
Причем, Eagle F1 Asymmetric 6 подстраивается не только под стиль вождения конкретного водителя, но и под погодные условия. Особый рисунок протектора позволяет мгновенно отводить воду из пятна контакта, обеспечивая максимальное число микроконтактов с дорожной поверхностью для лучшего сцепления на влажной дороге. Короткий тормозной путь и завидная управляемость на асфальте с лужами по-настоящему впечатляют: машина будто по рельсам входит в крутые виражи, и оттормаживается не хуже, чем на сухом покрытии. Вот что значит приход гоночных наработок в повседневную жизнь!
Деталь, подчеркивающая статус
Передовые технологические решения и богатая спортивная история Goodyear, воплощенные в шине Eagle F1 Asymmetric 6, сделали ее по-настоящему уникальным продуктом для самых разнообразных типов машин. Будь то премиальный седан, дерзкий хетчбэк, семейный универсал или спортивное купе: шины Asymmetric 6 подчеркнут достоинства автомобиля и статусность владельца. Но главное все же в другом: эти летние шины гарантируют непревзойденный комфорт и максимальную безопасность в самых различных условиях.
Новинка Eagle F1 Asymmetric 6 выпускается в Европе и на сегодняшний день доступна в наиболее популярных типоразмерах с посадочным диаметром от 17′ до 19′ дюймов.
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