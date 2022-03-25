Шины, готовые к любым поворотам. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Казалось бы, придумать что-то новое в области шин довольно трудно, и все же производители не стоят на месте, совершенствуя свою продукцию. Над своей новой летней моделью Eagle F1 Asymmetric 6 компания Goodyear работала несколько лет, стараясь воплотить в ней не только весь свой многолетний опыт, но и передовые технологии.

Наверное, вы обратили внимание на буквенно-цифровую надпись «F1», использованную в названии продукта, отсылающую нас к гоночным болидам. И это неспроста: Asymmetric 6 относится к линейке сверхвысокоскоростных (UHP) шин, которые выпускает Goodyear уже много лет. Впрочем, шестое поколение Asymmetric наделено целым списком характеристик.

Сопротивление бесполезно!

Начнем с того, что в модели использована новая резиновая смесь с применением инновационных смол. Изначально данная рецептура была разработана для сегмента UUHP (ультрасверхвысокоскоростных шин) и ранее применялась для создания гоночных сликов. Но теперь чисто спортивные технологии перекочевали и на городские версии шин.

Новый полимерный состав снизил сопротивление качению, что положительным образом сказалось на расходе топлива. А еще значительно улучшилось сцепление шин с дорожным полотном как на сухом, так мокром асфальте. А чтобы водитель и его пассажиры не теряли в уровне комфорта в условиях движения по неровной дороги, инженеры Goodyear увеличили эластичность протектора.