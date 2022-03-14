Автодилеры начали выкупать у россиян подержанные автомобили по цене новых

Пожалуй, уже все знают, насколько плохо сейчас на отечественном рынке новых автомобилей. Автозаводы, расположенные на территории нашей страны, приостанавливают выпуск продукции из-за нехватки комплектующих, закупаемых за рубежом. Импорт автомобилей тоже «приморожен» автоконцернами — до лучших времен, когда западный мир окончательно определится со своей точкой зрения на российско-украинские события.

И, похоже, что кто-то из числа «гениев маркетинга», окопавшихся в головных офисах компаний, торгующих легковушками в России, «осенился» оригинальной идеей. Если в адрес автодилеров нет поставок новых машин из-за рубежа и с автозаводов, значит надо организовать их самим! Создавать сборочное производство как-то не с руки, поэтому можно применить привычную для торгаша схему: тут купил подешевле, там продал подороже. И примерно с начала марта 2022 года автовладельцам, которые приобрели свои легковушки осенью-зимой прошлого года, стали приходить СМС-сообщения с номеров тех самых автосалонов, с которыми они еще несколько месяцев назад подписывали договор купли-продажи.

Текст стандартный, что-то вроде: «Дорого выкупим Ваш кредитный автомобиль». И телефон для связи. Видимо, расчет делается на то, что автовладелец, потеряв работу после введения западных санкций против России, окажется не в состоянии оплачивать автокредит и всерьез подумывает о продаже «колес» ради погашения долга.