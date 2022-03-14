Автодилеры начали выкупать у россиян подержанные автомобили по цене новых

Пожалуй, уже все знают, насколько плохо сейчас на отечественном рынке новых автомобилей. Автозаводы, расположенные на территории нашей страны, приостанавливают выпуск продукции из-за нехватки комплектующих, закупаемых за рубежом. Импорт автомобилей тоже «приморожен» автоконцернами — до лучших времен, когда западный мир окончательно определится со своей точкой зрения на российско-украинские события.
И, похоже, что кто-то из числа «гениев маркетинга», окопавшихся в головных офисах компаний, торгующих легковушками в России, «осенился» оригинальной идеей. Если в адрес автодилеров нет поставок новых машин из-за рубежа и с автозаводов, значит надо организовать их самим! Создавать сборочное производство как-то не с руки, поэтому можно применить привычную для торгаша схему: тут купил подешевле, там продал подороже. И примерно с начала марта 2022 года автовладельцам, которые приобрели свои легковушки осенью-зимой прошлого года, стали приходить СМС-сообщения с номеров тех самых автосалонов, с которыми они еще несколько месяцев назад подписывали договор купли-продажи.
Текст стандартный, что-то вроде: «Дорого выкупим Ваш кредитный автомобиль». И телефон для связи. Видимо, расчет делается на то, что автовладелец, потеряв работу после введения западных санкций против России, окажется не в состоянии оплачивать автокредит и всерьез подумывает о продаже «колес» ради погашения долга.
Одному из сотрудников нашей редакции тоже пришла такая СМС-ка. Из автосалона, где он в декабре приобрел свой Haval Jolion. В кредит, по цене в 1,5 млн. Пробег автомобиля на данный момент составил уже около 5000 км. Ради любопытства мы позвонили по указанному в СМС телефону и выяснили, что действительно, такая дилерская программа выкупа существует. По крайней мере, на словах.
Менеджер, на которого перевели звонок, сходу попытался «прогнуть» нас по цене, предложив за модель всего 1,2 млн. рублей. Но быстро понял, что этот фокус не пройдет и «по секрету» сказал, что, скорее всего, ее у нас выкупят не менее, чем за 1,7 млн. Но для уточнения цены, мол, нужно привезти наш «экземпляр» на оценку. Разумеется, коллега и не думает о продаже своего «китайца», поэтому никуда мы не поехали.
Но если отталкиваться от слов менеджера, можно предположить, что автосалон потом постарался бы заработать на перепродаже Jolion не менее 600—800 тысяч рублей. Ведь текущие цены на Haval Jolion с пробегом менее 10 000 км на популярных интернет-площадках колеблются в пределах 2,3—2,5 млн. рублей.
Поэтому если вы получили подобное заманчивое СМС-предлжение и действительно готовы расстаться с машиной, не торопитесь: при самостоятельной продаже вы выручите за нее куда большую сумму.