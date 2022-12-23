Для чего новые автомобильные шины разлинованы разноцветными полосками

Отметки красного цвета, как правило, используют производители в качестве доказательства, что покрышки применяются в первичной комплектации того или автомобиля. Иными словами, устанавливаются на машину прямо на конвейере.

Желтый же треугольник или круг говорят о том, что в этой точке самое легкое место шины, что было определено в ходе балансировки на предприятии. А значит, что ставить такую покрышку следует, совмещая рисунок с самой тяжелой точкой на колесном диске. Да, именно там, где расположен ниппель.

Что же обозначают разноцветные линии на протекторе? На самом деле, без понимания в артикулах и технических показателях эти полоски рядовому водителю ничего не скажут. Пожалуй, кроме того, что перед ним действительно новая «резина». Однако подобная разлиновка крайне необходима для производственников и логистов. Скажем, по ним специалисты легко определят типоразмер шины, не глядя на боковину, а также распознают тип самого протектора, дабы не перепутать его в ходе дальнейшей инсталляции на каркас обода и последующей вулканизации.