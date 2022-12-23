Для чего новые автомобильные шины разлинованы разноцветными полосками

Фото: АвтоВзгляд
Наверняка каждый из вас замечал, что новые автомобильные шины имеют всевозможные цветные полоски, а иногда и точки от краски. Для чего производители наносят на «резину» такие отметины и что о них следует знать при покупке колес, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Для начала о боковинах шин, где с завода красуются кружочки, точки и треугольнички. Эти рисунки — ни что иное, как отметки для точной балансировки и установки новой покрышки на колесный диск. К примеру, красный треугольник подскажет о том, что именно в этом месте предельно максимальное отклонение радиальной силы. Проще говоря, самая жесткая стенка боковины.

Метка на шине должна соответствовать буковке L на самом диске или же похожей точке любого цвета. На худой конец — располагаться противоположно нахождению ниппеля. Тогда никаких проблем с эксплуатацией у вас не возникнет.

Фото: carstuckgirl

Отметки красного цвета, как правило, используют производители в качестве доказательства, что покрышки применяются в первичной комплектации того или автомобиля. Иными словами, устанавливаются на машину прямо на конвейере.

Желтый же треугольник или круг говорят о том, что в этой точке самое легкое место шины, что было определено в ходе балансировки на предприятии. А значит, что ставить такую покрышку следует, совмещая рисунок с самой тяжелой точкой на колесном диске. Да, именно там, где расположен ниппель.

Что же обозначают разноцветные линии на протекторе? На самом деле, без понимания в артикулах и технических показателях эти полоски рядовому водителю ничего не скажут. Пожалуй, кроме того, что перед ним действительно новая «резина». Однако подобная разлиновка крайне необходима для производственников и логистов. Скажем, по ним специалисты легко определят типоразмер шины, не глядя на боковину, а также распознают тип самого протектора, дабы не перепутать его в ходе дальнейшей инсталляции на каркас обода и последующей вулканизации.

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23 декабря 2022
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