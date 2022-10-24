Что будет, если ездить с саморезом в шине, которая не спускает

Факт остается фактом: рано или поздно покрышка, в которую угодил саморез или гвоздь, начнет сдуваться. Вопрос: рано или поздно? Спустить колесо может, как через пару часов, так и через несколько дней.

Впрочем, известно немало случаев, когда водители, не зная о наличии «шила» в ободе, раскатывают на машине чуть ли не годами. Да, без нарушения герметичности шуруп может долго не досаждать автовладельцу. Однако шутить с собственной безопасностью и безопасностью других участников дорожного движения все же не стоит.