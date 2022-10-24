Что будет, если ездить с саморезом в шине, которая не спускает

Факт остается фактом: рано или поздно покрышка, в которую угодил саморез или гвоздь, начнет сдуваться. Вопрос: рано или поздно? Спустить колесо может, как через пару часов, так и через несколько дней.
Впрочем, известно немало случаев, когда водители, не зная о наличии «шила» в ободе, раскатывают на машине чуть ли не годами. Да, без нарушения герметичности шуруп может долго не досаждать автовладельцу. Однако шутить с собственной безопасностью и безопасностью других участников дорожного движения все же не стоит.
Еесли с острым металлическим предметом в шине автомобиль попадет в яму или нарвется на коварную кочку, инородный предмет может в миг поменять свое положение в «резине». И в результате давление упадет молниеносно, а на скорости такой «сюрприз» может спровоцировать серьезную аварию.
Поэтому перед поездкой обязательно осматривайте покрышки на предмет повреждений, а заодно и проверяйте давление специальным манометром. Если есть подозрение, что одно из колес накачано хуже остальных, откладывать с поездкой в шиномонтажную мастерскую не стоит.
Прежде всего, как уже было сказано, при механическом воздействии застрявший шуруп может нарушить герметичность, превратившись в мину замедленного действия. Как быстро машина окажется «на ободах» — вопрос времени.