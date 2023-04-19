Обзор самых популярных китайских шин: народный выбор

Начнем с бренда Windforce. Он не «засветился» ни в одном из шинных тестов, которые проводят российские автомобильные издания. Однако широко представлен в магазинах. Например, модель Catchfors UHP размерности 195/50R15 можно купить всего за 3300 рублей за штуку. Автор этих строк приобретал покрышки год назад и проехал на «семнадцатых» колесах (5200 за шт.) один сезон. Впечатления положительные. Несмотря на низкий профиль шин, автомобиль идет мягко, протектор цепко держит дорогу. Пока — только плюсы. Посмотрим, что будет этим летом.

Triangle TH201 Sportex продают за 3 770 рублей. При их выборе стоит изучить отзывы, которых оказалось очень много. Скажем, гражданин с ником Gohn Galt пишет, что доволен тормозными характеристиками и поведением машины на мокрой дороге. На низких и средних скоростях шины не шумят. Другой автор уверяет: до этого ездил на Pirelli P1 и единственная разница, которая бросается в глаза — только в цене.

Форумчанин Антон уже не первый раз приобретает Tracmax X-Privilo TX3. Сейчас «китайца» продают за 5510 рублей (215/55R17). Путешественник откатал на них уже два летних сезона с двумя поездками на юг. Общий пробег — по 8000 км за поездку. Антон отмечает отличные управляемость и торможение на сухом покрытии. Что касается износа, то за 20 000 км он составил около 25—30%. Кстати, это немало.