Обзор самых популярных китайских шин: народный выбор

Начнем с бренда Windforce. Он не «засветился» ни в одном из шинных тестов, которые проводят российские автомобильные издания. Однако широко представлен в магазинах. Например, модель Catchfors UHP размерности 195/50R15 можно купить всего за 3300 рублей за штуку. Автор этих строк приобретал покрышки год назад и проехал на «семнадцатых» колесах (5200 за шт.) один сезон. Впечатления положительные. Несмотря на низкий профиль шин, автомобиль идет мягко, протектор цепко держит дорогу. Пока — только плюсы. Посмотрим, что будет этим летом.
Triangle TH201 Sportex продают за 3 770 рублей. При их выборе стоит изучить отзывы, которых оказалось очень много. Скажем, гражданин с ником Gohn Galt пишет, что доволен тормозными характеристиками и поведением машины на мокрой дороге. На низких и средних скоростях шины не шумят. Другой автор уверяет: до этого ездил на Pirelli P1 и единственная разница, которая бросается в глаза — только в цене.
Форумчанин Антон уже не первый раз приобретает Tracmax X-Privilo TX3. Сейчас «китайца» продают за 5510 рублей (215/55R17). Путешественник откатал на них уже два летних сезона с двумя поездками на юг. Общий пробег — по 8000 км за поездку. Антон отмечает отличные управляемость и торможение на сухом покрытии. Что касается износа, то за 20 000 км он составил около 25—30%. Кстати, это немало.
Удивила и Sailun Atrezzo Elite. У нее очень широкий модельный ряд. Начинается от R14 (3810 рублей) и заканчивается R18 (7780 целковых). Вот отзыв Сергея с сайта «Мосавтошина», который установил азиатскую модель на Kia Sportage. «Качество изготовления — на уровне. При монтаже не потребовалось много грузиков. В лужи на большой скорости не влетал, а на небольшой (60 км/ч) аквапланирования нет. По моим ощущениям эта резина определенно лучше заводской. Купил бы еще? Да, тем более по такой цене».
А вот Derwolf сетует, что на скоростях более 150 км/ч автомобиль начинает вести себя нервно, а дорожный шум заполняет весь салон. Здесь добавим, что комфортно в таких условиях можно себя чувствовать на спортивном «Мишлене» или на Pirelli P Zero. Однако ценники у них сейчас нереальные.
Наконец, Goodride Z−107 ZuperEco, предназначенная для компактных и среднеразмерных легковых автомобилей. Минимальная цена — 2610 рублей (155/70R13). Ее особенность в том, что модель предлагают с двумя вариантами рисунка протектора. У более широких версий в центральной части три продольных ребра, а не два.
Судя по отзывам, модель радует неплохой балансировкой — примерно 35—40 грамм грузов на колесо. Шума в салоне много и это минус. Причем он зависит как от качества покрытия, так и от температуры воздуха. Износ за 15 000 км практически незаметен.
Видно, что в целом наши рулевые довольны китайскими шинами. Особенно им нравится цена, ведь нынче не все готовы переплачивать за именитый бренд.