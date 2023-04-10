3 причины, почему во время движения у машины может оторваться колесо

Считается, что главной причиной отрыва колеса от подвески является тотальное разрушение шаровой. Мол, шарик выскакивает, колесо срывает вместе со ступицей, машина и диск начинают самостоятельную и независимую жизнь. Есть, правда, одно «но»: шаровая обычно отваливается в моменте совершения маневра, когда руль сильно выкручен. Случается это на повороте или при парковке, когда скорости не высоки. Или яма должна быть прямо впечатляющей.
Однако колеса отрывает и на прямой, и на запредельных показаниях спидометра. Почему же так происходит? Истинный «виновник» — крепеж: болты, гайки и шпильки. Там-то и кроются «дьявол», а также три основные причины, почему колесо может «отцепиться» от ступицы на ходу.
Начать стоит с базовой, заводской комплектации. Колесный крепеж по умолчанию каленый, то есть сорвать резьбу невероятно сложно. Но закалка, как известно, имеет и обратную сторону: металл становится хрупким. И если на шиномонтаже мастер берется за вороток с трубой — пиши пропало, шпилька просто лопнет. И это в лучшем случае, поскольку в худшем она только треснет, а развалится уже потом, на ходу.
Сколько ни пиши в мануалах, ни тыкай носом в регламент, а воз и ныне там: затяжка колесных гаек и болтов должна проводиться с тем усилием, который заложил завод-изготовитель. Именно поэтому динамометрический ключ — неотъемлемый инструмент при снятии-установке колеса.
Вторая причина — обратная сторона медали от первой. Недотянутые болты регулярно приводят к тому, что колеса на ходу откручиваются. Последствия можно посмотреть в интернете: видео по этой теме скопилось немало, однако на деле это весьма пугающая ситуация. Перед тем как колесо отваливается, машина теряет управление, рыскает по дороге даже на малой скорости и пытается врезаться в соседа или отправиться в кювет, несмотря на все усилия водителя.
Почувствовав такое поведение нужно останавливаться немедленно — и неважно, есть ли обочины или специальные «карманы» для отдыха. Если повезет, то рулевой выявит проблему, когда шпильки еще не срезало — тогда недостаток крепежа можно компенсировать, «воспользовавшись» другими колесами. И уже в таком виде аккуратно и медленно доехать до шиномонтажа, где мастер протянет все болты и доставит отсутствующий крепеж.
Третий пункт — для молодых да ранних. В среде начинающих тюнеров немало сторонников модных колесных гаек, которые переливаются на солнце и демонстрируют окружающим крутой нрав владельца машины. Проблема в том, что состав металла такого крепежа неизвестен, поскольку в четырех случаях из четырех он приобретен на китайской барахолке. А дальше — как в басне Крылова: каленая шпилька, гайка из сырого металла, резкий старт с вывернутым рулем и чудовищной нагрузкой на ступицу. Траекторию дальнейшего движения автомобиля не рассчитает даже академик. В прямом и переносном смысле.
Крепеж колесных дисков — залог безопасности на дороге. Причем значение имеет каждый его аспект: качество деталей, их возраст и повреждения, затяжка, совместимость со стоящим в данный момент колесным диском и многое другое. Состояние гайки и шпильки важно настолько, что необходимо самостоятельно их периодически осматривать и проверять: затянуто ли крепление колеса или уже разболталось? Тогда вероятность трагического исхода сведется к минимуму.