3 причины, почему во время движения у машины может оторваться колесо

Считается, что главной причиной отрыва колеса от подвески является тотальное разрушение шаровой. Мол, шарик выскакивает, колесо срывает вместе со ступицей, машина и диск начинают самостоятельную и независимую жизнь. Есть, правда, одно «но»: шаровая обычно отваливается в моменте совершения маневра, когда руль сильно выкручен. Случается это на повороте или при парковке, когда скорости не высоки. Или яма должна быть прямо впечатляющей.

Однако колеса отрывает и на прямой, и на запредельных показаниях спидометра. Почему же так происходит? Истинный «виновник» — крепеж: болты, гайки и шпильки. Там-то и кроются «дьявол», а также три основные причины, почему колесо может «отцепиться» от ступицы на ходу.

Начать стоит с базовой, заводской комплектации. Колесный крепеж по умолчанию каленый, то есть сорвать резьбу невероятно сложно. Но закалка, как известно, имеет и обратную сторону: металл становится хрупким. И если на шиномонтаже мастер берется за вороток с трубой — пиши пропало, шпилька просто лопнет. И это в лучшем случае, поскольку в худшем она только треснет, а развалится уже потом, на ходу.