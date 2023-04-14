Последний шанс: как сегодня дешево купить новые летние шины европейских брендов

Еще в прошлом году фактически хлопнули дверью российского рынка такие шинные монстры как Continental, Michelin, Goodyear и прочие Bridgestone с Nokian. Да, кое у кого из них остались заводы в России, но от этого розничные цены на колеса этих и прочих японских и европейских брендов ниже не стали. А платить по 10 000 рублей за одно колесико вместо привычных по прошлым годам 5000—6000 рублей могут себе позволить далеко не все водители.

Можно обратить внимание на резину тех же брендов, но подешевле — на модели, от которых ранше отказывались все более-менее продвинутые автовладельцы. Или на продукцию отечественных шинных брендов. А может забыть о предрассудках и «упасть в объятия» китайских марок? Таких покрышек на отечественном рынке в последнее время развелось с избытком.

Некоторые из них, говорят, выпускаются на заводах, открытых в Поднебесной шинными брендами, сбежавшими от нас. Вроде как по фирменным технологиям, с соответствующим уровнем качества. Возможно, это и правда. Но все равно страшновато. Ведь еще свежи в памяти гуляющие по интернету душераздирающие рассказы смельчаков, решившихся «обуть» свои личные авто в китайские покрышки.

В общем, со старыми добрыми европейскими и японскими колесными брендами все было четко, понятно и надежно, а теперь — сплошные вопросы и неуверенность.