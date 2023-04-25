Новое — не значит хорошее: как узнать, что продавец предлагает бракованные шины

В России много шинных заводов, которые тихонько продолжают работать даже под санкциями. Обновленная LADA Vesta предстала перед нами в «тапках» Pirelli, а на прилавках достаточно покрышек Nokian, датированных и концом 2022-го, и началом 2023 года. Однако многие бренды страну покинули, контроль на предприятиях снизился, а за некоторыми процессами так и вовсе следят сквозь пальцы: такой замес — ну кто будет мониторить, например, отбраковку?

В обычных условиях непрошедшие ОТК покрышки помечали и даже специально прорезали, дабы они не попали на прилавок. Тщательно ли соблюдается эта процедура сегодня? Сильно сомневаемся.

На любом заводе есть специальный технолог, который следит за качеством продукции. Многие «погрешности» видны сразу: отслоение резины, она же грыжа, запрессовка мусора в покрышку при запекании, отставание ниток корда, визуальные дефекты. Кроме того, далеко не все шины балансируются, поэтому вызывающие сомнения покрышки проверяют. После — «бракуют». В трех случаях из четырех некондиционную резину просто сваливают в кучу, чтобы потом отправить на переработку. И грех в такой ситуации не подзаработать!