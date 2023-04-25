Новое — не значит хорошее: как узнать, что продавец предлагает бракованные шины

В России много шинных заводов, которые тихонько продолжают работать даже под санкциями. Обновленная LADA Vesta предстала перед нами в «тапках» Pirelli, а на прилавках достаточно покрышек Nokian, датированных и концом 2022-го, и началом 2023 года. Однако многие бренды страну покинули, контроль на предприятиях снизился, а за некоторыми процессами так и вовсе следят сквозь пальцы: такой замес — ну кто будет мониторить, например, отбраковку?
В обычных условиях непрошедшие ОТК покрышки помечали и даже специально прорезали, дабы они не попали на прилавок. Тщательно ли соблюдается эта процедура сегодня? Сильно сомневаемся.
На любом заводе есть специальный технолог, который следит за качеством продукции. Многие «погрешности» видны сразу: отслоение резины, она же грыжа, запрессовка мусора в покрышку при запекании, отставание ниток корда, визуальные дефекты. Кроме того, далеко не все шины балансируются, поэтому вызывающие сомнения покрышки проверяют. После — «бракуют». В трех случаях из четырех некондиционную резину просто сваливают в кучу, чтобы потом отправить на переработку. И грех в такой ситуации не подзаработать!
Покрышка выглядит новой, ничем визуально может и не отличаться от качественного собрата, дыр и прорех в ней нет, а наклейку можно и в типографии заказать. Спрашивать «зачем» да «почему» никто не станет — не то время, клиентов и так немного. Так у злоумышленников появляются бракованные шины в товарном количестве, которые поступают на рынок. Естественно, крупные и сетевые магазины такой товар брать не будут. То ли дело рынки и мелкие «лавки» в интернете, заквлекающие дисконтами и акциями. Сэкономить хочется всегда, а сейчас — вдвойне, поэтому многие водители покупают, ничего не подозревая, некондицию.
Перед оплатой стоит внимательно осмотреть резину: во-первых, бракованные шины на заводе маркируют краской, следы которой злоумышленники порой стирают не до конца. Увидели остатки зеленого — отбрасывайте подальше, на такой шине ездить нельзя. Во-вторых, даже если брак каким-то образом не был «отражен», его зачастую можно увидеть глазами: кривую шину достаточно прокатить по полу, чтобы осознать величину отклонения, любые визуальные дефекты — отслоения, кривизна рисунка и так далее — тоже заметны.
Осматривать надо и снаружи, и внутри. Теоретически даже качество резиновой смеси можно проверить: облой есть на каждой покрышке, но на добротной он тянется в два раза, а на бракованной — сразу рвется.
Покупка новых шин — всегда событие, ибо каждый раз они становятся все дороже. Однако бесконечная гонка за экономией не должна влиять на главное — на безопасность дорожного движения. Скупой, как известно, платит дважды.