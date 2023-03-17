Что категорически нельзя делать на шиномонтаже при весенней переобувке колес

О том, что и как следует делать шиномонтажникам, любой из опытных водителей знает назубок. Но вот о том, какие вещи категорически противопоказаны при замене «резины», известно далеко не каждому. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, чего настоятельно следует избегать в ходе весенней смене колес.

Многие специалисты или те, кто таковыми себя называют, используют для монтажа «резины» мыльный раствор. Да, дешево, но отнюдь не сердито. Дело в том, что при работе с мылом проще простого повредить бортовое кольцо шины, и она не плотно сядет на колесный диск. В худшем случае — может даже деформироваться силовой каркас. Поэтому надо следить за тем, что используют мастера. Единственно правильный «инструмент» — специальная монтажная паста.

Ни в коем случае нельзя применять при балансировке самоклеящиеся грузики, которые мало того, что быстро отлетают (и это принципиальным образом сказывается на управляемости), так еще и провоцируют появление коррозии. Кроме того, не стоит вешать грузики, бывшие в употреблении, что также делает процедуру бесполезной, вынуждая водителя вновь ехать на шиномонтаж. Скажем больше: ослабленные крепежные скобы могут запросто отправить отвалившийся грузик прямиком в механизмы тормозной системы. Поэтому экспериментировать с подобными вещами определенно не стоит.