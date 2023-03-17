Что категорически нельзя делать на шиномонтаже при весенней переобувке колес

О том, что и как следует делать шиномонтажникам, любой из опытных водителей знает назубок. Но вот о том, какие вещи категорически противопоказаны при замене «резины», известно далеко не каждому. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, чего настоятельно следует избегать в ходе весенней смене колес.
Многие специалисты или те, кто таковыми себя называют, используют для монтажа «резины» мыльный раствор. Да, дешево, но отнюдь не сердито. Дело в том, что при работе с мылом проще простого повредить бортовое кольцо шины, и она не плотно сядет на колесный диск. В худшем случае — может даже деформироваться силовой каркас. Поэтому надо следить за тем, что используют мастера. Единственно правильный «инструмент» — специальная монтажная паста.
Ни в коем случае нельзя применять при балансировке самоклеящиеся грузики, которые мало того, что быстро отлетают (и это принципиальным образом сказывается на управляемости), так еще и провоцируют появление коррозии. Кроме того, не стоит вешать грузики, бывшие в употреблении, что также делает процедуру бесполезной, вынуждая водителя вновь ехать на шиномонтаж. Скажем больше: ослабленные крепежные скобы могут запросто отправить отвалившийся грузик прямиком в механизмы тормозной системы. Поэтому экспериментировать с подобными вещами определенно не стоит.
Категорически нельзя ограничиваться гайковертом при установке колесного диска в посадочные места. Да, инструмент удобен и быстр, но для того, чтобы болт правильно вошел в резьбу, для начала нужно вкрутить его вручную. Как, собственно, и ручками проверить необходимый уровень затяжки после того, как колесо окажется на земле. А еще пневматический гайковерт нередко срывает головки так называемых секреток, поэтому злоупотреблять его возможностями крайне противопоказано.
Кроме того, не следует пренебрегать мойкой шин и колесных дисков. Протектор покрышки требуется тщательно очистить, дабы не нарушать его прямые свойства, отвечающие за комфорт и безопасность. А диск и вовсе нужно мыть со всех сторон, включая внутреннюю. Ведь балансировка может оказаться безрезультатной, если колесо грязное. Причиной тому — неточность в распределении того самого, столь нужного для оптимальной эксплуатации весового баланса.
Наконец, нельзя перекачивать шины воздухом, ибо уменьшается площадь сцепления покрышки с дорожным покрытием, а в ряде случаев ухудшается и управляемость, особенно при езде на высоких скоростях. К тому же, перекачка вынуждает колеса неприятно жестко реагировать на изъяны российских направлений, довольно быстро приводя в негодность не только диски и шины, но и подвеску автомобиля.