Как по собственной глупости автовладельцы гробят летние шины

Но для начала, пожалуй, расскажем о характерных ошибках при хранении шин. Ведь чаще всего покрышки повреждаются именно «благодаря» неправильным действиям самих автовладельцев. Многие из них привыкли складывать шины друг на друга, что в корне неправильно, ибо под тяжестью баллоны, которые находятся снизу, довольно быстро деформируются. Резиновый слой покрывается трещинками и разломами. А если шины уже имели дефекты, то под нагрузкой процесс разрушения ускорится в разы.

Единственно правильный метод хранения покрышек — в вертикальном положении. Причем поверхность должна быть ровной, а помещение — сухим. Другое дело, если вы имеете комплект колес с шинами и дисками. Тогда их следует подвесить, либо положить горизонтально, но каждый обод по отдельности. Только так получится полностью застраховать себя от возможного повреждения «резины».

Впрочем, и на ходу автовладельцы часто совершают ошибки, приводящие к преждевременному износу летних шин. К примеру, проще простого повредить боковую часть протектора, припарковавшись вплотную к бордюру, притирая покрышкой поребрик. А еще боковина мгновенно рвется от механических воздействий, скажем, при съезде на высокой скорости на обочину или резком повороте в гравийной колее. Тем более, что со снегом, как мы знаем, в России сошли и дороги, изобилующие в теплый период эксплуатации рытвинами и ухабами. Знаем, но почему-то не помним.