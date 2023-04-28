О каких неисправностях автомобиля расскажут различные дефекты шин

Конечно же, причин износа покрышек много. Например, они страдают от постоянной езды на низком давлении. Мы же расскажем, куда смотреть, если появились какие-то нетипичные дефекты.
Например, совсем небольшой и очень тонкий износ на внешней стороне резины сигнализирует о том, что требуют замены передние либо задние сайлентблоки. В процессе эксплуатации они могли потрескаться или вовсе провернуться. Из-за этого нарушаются углы сход-развала, а вот в поведении машины сначала ровным счетом ничего не меняется. Но если затянуть с заменой, то новую автомобильную «обувь» можно списать в утиль.
Волнообразные потертости в протекторной части свидетельствует о вибрациях, появляющихся на скорости. Возможные причины — нарушение балансировки или проблема со ступичным подшипником. В таком случае надо поднять автомобиль на домкрате и покачать колесо. «Башмак» люфтит? Значит, срочно меняем ступицу. Иначе внутри разрушится подшипник и в повороте машина останется без колеса.
А нарушение балансировки происходит при различных ударах. Результат — «восьмерка» на диске. Если дефект небольшой, а скорости городские, то водитель ничего не почувствует. Однако «резину» автомобиль начнет «поедать».
Дальше — больше. Когда при торможении или при ускорении ощущаются паразитные вибрации, нужно обратить внимание на внутреннюю часть колеса. Там на ободе могут быть видны следы сильного износа. Его край буквально отслаивается. Это грозит тем, что «баллон» однажды соскочит и укатится в неизвестном направлении.
Причина — на «литье» ставят покрышку, не соответствующую штатным параметрам этого самого диска. Она совсем немного шире, но такой мелочи достаточно, чтобы началась деформация. Кромка не выдерживает нагрузку, которую на нее оказывает боковина шины и постепенно стирается. «Резина» также травмируется в посадочных местах и становится непригодной для дальнейшего использования.