О каких неисправностях автомобиля расскажут различные дефекты шин

Конечно же, причин износа покрышек много. Например, они страдают от постоянной езды на низком давлении. Мы же расскажем, куда смотреть, если появились какие-то нетипичные дефекты.

Например, совсем небольшой и очень тонкий износ на внешней стороне резины сигнализирует о том, что требуют замены передние либо задние сайлентблоки. В процессе эксплуатации они могли потрескаться или вовсе провернуться. Из-за этого нарушаются углы сход-развала, а вот в поведении машины сначала ровным счетом ничего не меняется. Но если затянуть с заменой, то новую автомобильную «обувь» можно списать в утиль.

Волнообразные потертости в протекторной части свидетельствует о вибрациях, появляющихся на скорости. Возможные причины — нарушение балансировки или проблема со ступичным подшипником. В таком случае надо поднять автомобиль на домкрате и покачать колесо. «Башмак» люфтит? Значит, срочно меняем ступицу. Иначе внутри разрушится подшипник и в повороте машина останется без колеса.