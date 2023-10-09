Почему российские водители все чаще ставят «штамповки» вместо литых дисков

Сегодня на прилавках автомагазинов наблюдается просто колоссальное разнообразие дисков: хочешь такие, хочешь сякие. При этом стоимость одних соизмерима со стипендией обычного студента, а других — с месячной зарплатой средненького московского менеджера. Почему же так? Давайте разбираться.

Начнем с самых распространенных — штампованных. Они красотой не отличаются, зато стоят дешево — потому что простые в производстве. Следующий уровень — «литье». Такие диски предоставляют широкий выбор дизайна, но и просят за них уже в 2—3 раза больше, чем за «штамповки». Самый же крутой вариант — кованные. Иные, куда более сложные технологии изготовления, отсюда и «космическая» цена, которая может превышать и сотню тысяч «деревянных».

Но разница в прайсах обусловлена, конечно, не только «красотой» и методами изготовления. Главное — эксплуатационные характеристики. «Ковка» легче, что положительно — хотя и не сказать, что ощутимо — сказывается на динамике машины и расходе топлива. И еще она, как и «литье», крепче «штамповок». Другой вопрос, что «крепче» — не всегда «хорошо».