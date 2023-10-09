Почему российские водители все чаще ставят «штамповки» вместо литых дисков

Сегодня на прилавках автомагазинов наблюдается просто колоссальное разнообразие дисков: хочешь такие, хочешь сякие. При этом стоимость одних соизмерима со стипендией обычного студента, а других — с месячной зарплатой средненького московского менеджера. Почему же так? Давайте разбираться.
Начнем с самых распространенных — штампованных. Они красотой не отличаются, зато стоят дешево — потому что простые в производстве. Следующий уровень — «литье». Такие диски предоставляют широкий выбор дизайна, но и просят за них уже в 2—3 раза больше, чем за «штамповки». Самый же крутой вариант — кованные. Иные, куда более сложные технологии изготовления, отсюда и «космическая» цена, которая может превышать и сотню тысяч «деревянных».
Но разница в прайсах обусловлена, конечно, не только «красотой» и методами изготовления. Главное — эксплуатационные характеристики. «Ковка» легче, что положительно — хотя и не сказать, что ощутимо — сказывается на динамике машины и расходе топлива. И еще она, как и «литье», крепче «штамповок». Другой вопрос, что «крепче» — не всегда «хорошо».
Увы, но ситуация с дорогами в нашей стране по-прежнему удручающая. Уже в 50 километрах от столицы можно «словить» глубокую яму. И именно по этой самой причине имеет смысл установить «штамповки». Да, поскольку они не могут похвастать стойкостью, есть риск, что серьезный удар нанесет столь же серьезный вред. Но восстановить его будет проще и дешевле. Или купить новый, если схватка с ямой окажется фатальной.
С «литьем» и «ковкой» такой фокус может не прокатить: истории известна масса случаев, когда диски «подороже» рвались или трескались от удара. Ремонт при этом влетал автовладельцу в копеечку, да и далеко не всегда был вообще возможен. К тому же из-за прочной структуры они порой не «гасят» импульс, а передают его дальше — в ступицу, рычаги и даже лонжероны. А это — уже куда более серьезные и разорительные восстановительные работы.
Поэтому, чтобы не устраивать себе проблемы на ровном месте, имеет смысл изначально установить штампованные диски. Да, не привлекательно. Да, не круто. Но зато в случае чего убережете семейный бюджет. Впрочем, есть еще один вариант — для тех, кто не готов жертвовать красотой в угоду практичности. Избегать сомнительные дороги и ездить медленно — чтобы вовремя распознавать все неровности и успевать на них реагировать.