Как перекупщики обманывают покупателей машин с помощью майонеза

Российский рынок подержанных автомобилей переживает не лучшие времена, а любой кризис — это всегда новые возможности. И новые игроки, желающие отхватить лакомый кусочек сочного пирога. Но бизнес, построенный на «бэушках», требует серьезных вложений, а идти в столь нестабильных условиях на большие риски готовы немногие. Потому зачастую выбирается иной, более легкий путь — просто помыть и перепродать.
А почему бы и нет? Вложений минимум, а результат приемлемый. Однако — далеко не всегда. И что делать, если ополоснуть автомобиль мало, и нужно придать его внешнему виду былой лоск? Тогда-то в ход смекалка и идет.
Про чернение шин с помощью пены для бритья, думаю, слышали уже все и не один раз. И про зубную пасту aka дешевая полироль тоже. Но есть еще один продукт, который используется с той же целью — быстро и супербюджетно убрать мелкие дефекты кузова. И это — майонез.
Майонез не является абразивной пастой, в его состав входят лишь растительное масло и яичный белок. Первый компонент оставляет жирную блестящую пленку — кузов сияет и радует глаз. А второй — «фиксирует» результат, образуя защитный слой. Без него эффект пропадет после первой же мойки. Получается, по сути, как после полировки воском — два в одном: и блеск, и «антидождь». Только в разы дешевле.
Итак, что же конкретно нужно сделать? Для начала очищаем поверхность от загрязнений — для этого подойдет любое средство. Затем берем наш «натуральный» полироль и аккуратно наносим его на кузов. Много майонеза не надо — пары мазков будет достаточно. Ну и протираем какой-нибудь тряпочкой или салфеткой: несколько движений, и результат не заставит себя ждать.
Выходит, как мы любим, дешево и довольно сердито. Другой вопрос, что этот лайфхак — экстренная мера, то есть для регулярного использования не подойдет, эффект не долговечный и не уж точно не накопительный. Так что если вы хотите, чтобы ваш автомобиль как можно дольше сверкал «новизной», не скупитесь на специальную химию и профессиональные центры. Да, их услуги назвать бюджетными сложно. Но так все равно дешевле, чем устранять потом запущенные кузовные дефекты.