Как перекупщики обманывают покупателей машин с помощью майонеза

Российский рынок подержанных автомобилей переживает не лучшие времена, а любой кризис — это всегда новые возможности. И новые игроки, желающие отхватить лакомый кусочек сочного пирога. Но бизнес, построенный на «бэушках», требует серьезных вложений, а идти в столь нестабильных условиях на большие риски готовы немногие. Потому зачастую выбирается иной, более легкий путь — просто помыть и перепродать.

А почему бы и нет? Вложений минимум, а результат приемлемый. Однако — далеко не всегда. И что делать, если ополоснуть автомобиль мало, и нужно придать его внешнему виду былой лоск? Тогда-то в ход смекалка и идет.

Про чернение шин с помощью пены для бритья, думаю, слышали уже все и не один раз. И про зубную пасту aka дешевая полироль тоже. Но есть еще один продукт, который используется с той же целью — быстро и супербюджетно убрать мелкие дефекты кузова. И это — майонез.