Почему глупо владеть двумя комплектами резины на литых дисках

Два комплекта резины на дисках — достаточно распространенное решение в России. Мол, зиму надо поменьше, лето — побольше, да и дергаться из-за переобувки каждую осень-весну, стоя в очередях, не нужно. Заехал в гараж и за час сделал всю работу, практически не напрягаясь. Более того, россияне — потомственные экономы, поэтому каждый счет за шиномонтаж — как серпом по известному месту. То ли дело колеса на дисках — один раз собрал да езжай! Однако у всего есть свой срок годности, даже у тандема покрышки с диском. Но сколько они могут прослужить? Результат можно получить лишь путем естественного исследования. Наше, например, заняло не один год.
Итак, условия испытания: идеальные по характеристикам фирменные литые диски 17 диаметра, четыре новых летних покрышки, качественная сборка в проверенном сервисе и обязательная балансировка. Комплект дисков 66 000 рублей стоили литые диски; 3, 2700 рублей — работа. Автомобиль — легковой, седан. Ареал обитания: 80% город, 18% — трасса, 2% — грунтовая дорога. Каждое межсезонье мы будем переобувать машину самостоятельно в гараже. Сколько же лет и километров прослужит такой комплект? Кто первым даст слабину и самое важное — удастся ли нам сэкономить?
Простая арифметика подсказывает, что нашей сборке нужно прослужить 12 лет, чтобы «отбить» шиномонтаж. Однако все не так просто: во-первых, два комплекта литых дисков прослужат вдвое больше и существенно увеличат стоимость авто при перепродаже, а во-вторых, время, что мы стоим в очереди к мастеру дважды в год — тоже деньги. Для каждого эти часы стоят по разному, но для каждого — стоят. Итак, шины обуты, колеса установлены, отсчет пошел!
Первые два года и 19 000 км, как и ожидалось, никаких эмоций, кроме позитивных, наше решение не приносит. Удобно, быстро, красиво, а насос пылится в багажнике. Однако уже на третьем сезоне приходится навестить шиномонтажника — начало бить в руль, «ушла» балансировка. Минус 800 рублей, едем дальше. В список трат стоит так же внести флакон медной смазки — 320 рублей — которого хватает ровно на два сезонных шиномонтажа или год эксплуатации автомобиля. Так прошел еще один год и еще 10 000 км.
Четвертый сезон эксплуатации принес неприятные сюрпризы — с шинами и дисками все прекрасно, но начал «травить» один из ниппелей. Выяснили это просто: распылитель с мыльной водой тут же показал смутьяна. Однако смысла нашего эксперимента этот факт особо не меняет: за переборку одного колеса нам пришлось выложить еще 700 рублей и 200 рублей за балансировку. Итого — девятьсот «целковых» в минус.
Пятый сезон стал заключительным — из-под обода начало травить сразу два колеса. Причем, что интересно, одно переднее и одно заднее по диагонали. Вероятно, что после зимовки в гараже — храним строго по инструкции на крюках за диск вдоль стен — спущены будут все четыре.
ИТОГО
Пора подвести итоги: комплект прослужил пять лет, проехал порядка 43 000 км, а «сверх меры» пришлось выложить 2 980 рублей, что с учетом эпизодических визитов в шиномонтажку и покупки колесных дисков выливается в 71 500 рублей. За это же время, используй мы схему с двумя шиномонтажами в год, пришлось бы отдать около 30 000 рублей. В обоих случаях покупку самих шин мы не считаем.
Экономично? Нет! Удобно — думается, что да, но далеко не для всех. Поэтому решение стоит принимать каждому, исходя из своих возможностей и потребностей, желаний и нравов. И ни в коем случае не слушать тех, кто считает, будто бы вариант с двумя дисками позволит сэкономить. Не позволит. Проверено!