Почему глупо владеть двумя комплектами резины на литых дисках

Четвертый сезон эксплуатации принес неприятные сюрпризы — с шинами и дисками все прекрасно, но начал «травить» один из ниппелей. Выяснили это просто: распылитель с мыльной водой тут же показал смутьяна. Однако смысла нашего эксперимента этот факт особо не меняет: за переборку одного колеса нам пришлось выложить еще 700 рублей и 200 рублей за балансировку. Итого — девятьсот «целковых» в минус.

Пятый сезон стал заключительным — из-под обода начало травить сразу два колеса. Причем, что интересно, одно переднее и одно заднее по диагонали. Вероятно, что после зимовки в гараже — храним строго по инструкции на крюках за диск вдоль стен — спущены будут все четыре.

ИТОГО

Пора подвести итоги: комплект прослужил пять лет, проехал порядка 43 000 км, а «сверх меры» пришлось выложить 2 980 рублей, что с учетом эпизодических визитов в шиномонтажку и покупки колесных дисков выливается в 71 500 рублей. За это же время, используй мы схему с двумя шиномонтажами в год, пришлось бы отдать около 30 000 рублей. В обоих случаях покупку самих шин мы не считаем.

Экономично? Нет! Удобно — думается, что да, но далеко не для всех. Поэтому решение стоит принимать каждому, исходя из своих возможностей и потребностей, желаний и нравов. И ни в коем случае не слушать тех, кто считает, будто бы вариант с двумя дисками позволит сэкономить. Не позволит. Проверено!