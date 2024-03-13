Самый дорогие шины в России: кто покупает покрышки по цене LADA Granta

Весна перешла в активное наступление на сугробы, а счастливые обладатели транспортных средств – на шинные магазины. В 2022-2023 году многие отложили дорогую покупку, так что прошлый сезон доезжали уже на остатках резиновых изделий. Изучение предложений 2024-го навивает весьма позитивный лад: покрышки еще подешевели, но случаются и совершенно фантастические находки. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Начало марта – лучшее время для покупки нового комплекта летней резины. Цены еще не выросли по сезону, а предложение уже максимально широко. Прямо сейчас продавцы демпингуют в надежде забрать ранних клиентов друг и друга, оставляя серьезный заработок на конец марта и апрель.

Подержанных шин пока тоже хватает. Более того: среди последних встречаются действительно редкие и, можно сказать, уникальные экземпляры. Правда, выложить за такие покрышки придется целое состояние. И это, увы, не сарказм.

Как ни странно, но самые дорогие «круглые», найденные на популярной отечественной барахолке – зимние. Это, кто бы сомневался, Michelin – Pilot Alpine. Сделаны, к слову, в Италии, никакого «китая». Они выполнены в крайне редкой, честно говоря, впервые увиденной размерности 245/710 R18, а полный индекс колеса звучит следующим образом: PAX 245/710 R490 AC 117T 10PR. Шины предназначены для эксплуатации на автомобиле Mercedes Maybach w222 и выпущены в 2015 году.

0/0

Подержанные, но в неплохом состоянии (протектор не изношен), фрикционные, но с гнездами для дооснащения шипами по желанию. За каждое девятилетнее колесо владелец хочет 280 000 рублей. То есть 1 120 000 рублей за комплект подержанных покрышек. Интересно, а к ним полагаются золотые балансировочные грузу или шиномонтажник вместе с оборудованием и помещением в комплекте?

Все куда проще: эти Michelin Pilot Alpine R18 – бронированные. Они, собственно, и стояли некогда на запасном броневике, как отмечает автор объявления. Литеры PAX – это фирменная система шин от Michelin, в которой используется специальный тип обода и шины, позволяющие продолжать движение даже на спущенном колесе.

Эдакий RunFlat на максималках. Система PAX представляет собой не только эксклюзивные покрышки, которые ставятся на премиальные автомобили, но и специальное полужесткое кольцо, устанавливаемое на обод. Проще говоря, шиномонтаж потребует специального оборудования и больших денег: полностью переобуть машину в вышеобозначенные покрышки обойдется в 26 000 рублей.