Зачем многие водители специально выдергивают шипы из шипованной резины

Если автомобилисту нужна зимняя покрышка без шипов, он покупает в магазине «липучку». Однако бывают в жизни ситуации, когда имеет смысл превратить «шиповку» в ее, так сказать, антипод прямо в домашних условиях.

Большинство автовладельцев, предпочитающих на зиму «обувать» свои машины в шипованные покрышки, отнюдь не радуются, когда не обнаруживают вместо блестящих металлических головок в протекторе очередные опустевшие гнезда. Исчезающая в процессе эксплуатации ошиповка – неприятная особенность эксплуатации любой зимней резины такого типа. И бороться с этим явлением сложно.

Производители зимних покрышек регулярно рассказывают публике об очередных своих «прорывных разработках», обеспечивающих, помимо прочего, надежность посадки металлических «штырьков» в резине протектора. Но практика показывает, что на сохранность шипов все ноу-хау шинников если и влияют, то не столь радикальным образом, как это описывается в рекламных буклетах и красивых презентациях шинников.

Длительная эксплуатация таких колес на асфальте и при температурах выше +5-7ºС, а также любовь конкретного водителя к стартам с пробуксовками приводят к тому, что изрядная доля шипов отправляется в свободный полет гораздо раньше, чем могла бы. И в какой-то момент оказывается, что еще далеко не лысая и вполне работоспособная покрышка превращается в «полушипованную». До поры до времени владелец не обращает внимания на это обстоятельство. Пока не обнаружит, что для балансировки колеса требуется совсем неприличное количество свинцовых грузиков.

Фото: globallookpress.com

Так бывает, когда по стечению обстоятельств ошиповки лишается преимущественно одна часть покрышки. Дисбланс может оказаться столь существенным, что водитель начнет ощущать его на руле. Но при этом сам протектор резины на вид кажется более чем «живым». Ну не выбрасывать же покрышку в такой ситуации!

Поэтому рачительные автовладельцы поступают просто: вручную выдергивают оставшиеся шипы, окончательно переводя колесо в разряд «липучка». И не покупают новую резину, как и не связываются с сомнительным качеством повторной (фактически – кустарной) ошиповки. А долго и счастливо (вплоть до нескольких зимних сезонов!) докатывают импровизированные фрикционные шины до установленного нормативами износа протектора.

Существует еще один мотив, подталкивающий к удалению шипов. Обычно он возникает у любителей активного отдыха, у тех, кому по душе забраться на своем полноприводном авто куда-нибудь на природу, через грязь и прочие внедорожные приключени. То есть туда, где без более-менее «зубастой» резины делать нечего.

Бывает, что тратиться на приобретение специального внедорожного летнего комплекта покрышек желания нет. Зато в гараже лежат четыре зимних колеса с нормальным протектором, но почти без шипов. Выковыриваем оставшиеся «штыри» и получаем зубастые «эрзац-внедорожные» колеса. На лето их точно хватит, а что потом с ними делать – осенью решим...