Прокатились по магазинам: во сколько сегодня обойдется покупка летних шин

Через несколько недель шиномонтажи перейдут в жаркий и круглосуточный режим работы: народ массово поедет «переобуваться», не желая скрежетать шипами по сухому асфальту. Многие, кстати, уже сейчас задумываются о смене летнего комплекта на новый, который, на самом деле, стоило купить еще в прошлом году. Самое время пройтись по онлайн-предложениям, чем портал «АвтоВзгляд» и занялся на досуге.

Итак, сезонная «переобувка» не за горами, а старый комплект летней резины уже не выдерживает никакой критики: ездить на таких покрышках – просто опасно, а экономия в лучшем случае обернется лишь повторной оплатой услуг шиномонтажника.

Пока последние зимние морозы перемежаются вполне уже весенним солнышком, которое пока только светит, но не греет, опытные автомобилисты озадачились вопросом поиском новых шин. Что же сейчас происходит в разделе предложений на маркетплейсах, барахолках и на прилавках вполне себе традиционных точек сбыта шинной продукции?

Предлагаем сразу внести точность и обрисовать условия, по которым и будем приводить метрики: мы смотрели исключительно классический и самый популярный размер – 205/55R16. Логику высказываний и доводы будем так же вести по нему: разброс цен (как, впрочем, и предложений) на другие размерности весьма велик, сильно зависит от бренда, продавца, года выпуска. В свою подборку берем только новые шины, которые доступны комплектом – 4 шт. Вводные указаны, можно начинать!

Фото портала АвтоВзгляд.

Итак, классические магазины шин – только для самых обеспеченных людей, поскольку прайсы там высоки. Несмотря на попытку компенсировать «тариф» бесплатной «переобувкой» на дружественной продавцам СТО, которое, как правило, располагается в том же здании, выгоду все равно не найти.

Во-первых, качество этого самого шиномонтажа оставляет желать лучшего, а многие операции и вовсе не входят в тариф: диски у вас надо почистить – оплатите в кассу; ниппели старые, надо поменять – идите в кассу; диски кривые, не можем сделать балансировку – в кассу. Ну и далее по списку. Во-вторых, даже с условно бесплатным шиномонтажем выходит дороже: комплекс на четыре колеса обозначенного выше R16 обойдется дешевле 3000 рублей. А разница на каждой шине – от тысячи и выше. Считайте сами.

Наиболее популярной сейчас точкой покупки новой резины стали маркетплейсы: выбор велик, доставка до ближайшего пункта выдачи включена в стоимость, а цена – выгодная. Так, наиболее дешевая китайская шина нашей размерности обойдется в 3386 рублей. Отечественные «Кама» – от 3401, Viatti – от 4044, Cordiant – от 4048, белорусская «Белшина» – от 4271.

Фото портала АвтоВзгляд.

Но делая покупку на маркетплейсе, стоит обратить внимание на сроки доставки, поскольку низкая цена может быть напрямую связанна с поздним прибытием, и на тот факт, что отныне на таких площадках представлены и подержанные покрышки тоже.

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Примерно так же обстоят дела и на развалах, рассказывающих о себе и своей продукции на самой известной отечественной барахолке: комплект Cordiant предложили за 17 000 рублей, Viatti – за17 500, Ikon Nordman – за 18 000, Pirelli – за 21 000. Все – забирайте сегодня, ничего и никого ждать не надо.

Развалы проигрывают маркетплейсам, пожалуй, в отсутствии редких размеров – их либо нет вообще, либо цена разительно отличается, но берут свое наличием, отсутствием необходимости чего-либо ждать и, как ни странно, достаточно приятным сервисом: продавец дал разумные советы, выдал чек и даже помог погрузить покрышки в багажник, на прощание порекомендовав дождаться стабильно «плюсовой» температуры и не торопиться с шиномонтажем.