Ikon Tyres испытала в боевых условиях свою первую зимнюю шину Autograph Ice

Российский производитель шин Ikon Tyres – полноправный преемник финской Nokian Tyres – доказала исключительные качества своих покрышек на байкальском льду, официально представив свою первую шипованную покрышку. На премьере побывал и портал «АвтоВзгляд».

Рынок автомобильных шин в подсанкционной России постепенно приходит в себя. Появились новые игроки из Поднебесной. Однако и лидеры прошлых лет ранее завоеванные позиции уступать не собираются. Ikon Tyres – старый-новый игрок в этом сегменте – в ходе рекордных заездов на Байкале доказал: для русской зимы лучших колес, чем его – не бывает. Но обо всем по-порядку.

27 февраля в Иркутской области уже в 12-ый раз стартовал ставший уже традиционным фестиваль «Дни скорости на льду Байкала». В проливе Малое Море на специально подготовленной ледовой трассе длинной 15 километров вновь ставят рекорды. Все автомобили-участники в различных классах укомплектованы шипованными шинами отечественного бренда Ikon Tyres.

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Среди претендентов на лавры рекордсменов серийные электромобили: премиальный седан Voyah Passion с увеличенным ходом и кроссовер Evolute I-Jet. На старт выйдет специально подготовленный 400-сильный Jaguar F-pace, а также заряженная могучая Audi RS6 мощностью 750 сил.

И новинка-сюрприз – полностью импортозамещенный электрический спортпрототип Сарма 2 Evolute, созданный российскими конструкторами с использованием компонентов исключительно от отечественных поставщиков, которые в дальнейшем будут участвовать в производстве электромобилей Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецке.

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» целый день мерз на байкальском льду при температуре -18 градусов и традиционно плотном для здешних мест ветру. Но оно того стоило. Гонщики просто делали свою работу, как и резина, на самом деле хорошо известная нам еще в недалеком прошлом.

Фото портала АвтоВзгляд.

Напомним, что компания Ikon Tyres обрела новое название в результате сделки по продаже российских активов финского концерна Nokian Tyres, состоявшейся в марте 2023 года. Сегодня завод Ikon Tyres во Всеволожске под Питером продолжает выпускать широкий ассортимент летних и зимних автомобильных шин, сохранив технологии и основываясь на ранее накопленном опыте и знаниях.

На нынешнем фестивале впервые представила зимние шипованные шины под своим брендом: IKON AUTOGRAPH ICE 9 SUV. По сути, это зимняя «девятая Хакка», разработаная еще в Финляндии для поездок в любую погоду. Ее отличают стабильная управляемость в широком диапазоне температур и предельная безопасность при маневрах.

Кроме того, ряд автомобилей оснащен более бюджетной моделью того же производителя – шипованной шиной IKON NORDMAN 8. Здесь в сравнении с предыдущим поколением количество шипов увеличено на 50%, что обеспечивает отличную управляемость при управлении.

На сегодня заявки на рекорды уже есть. Дело за «Российской автомобильной Федерацией», которая должна их зарегистрировать, тщательно изучив условия, при которых рекорды были установлены. Таков регламент. Так что следите за нашими материалами. Впереди подробный репортаж с места событий.