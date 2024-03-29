Год спустя: чем удивили скоростные летние шины Viatti Strada 2

Ровно год назад на «Москвич 3» была установлена одна из летних модификаций шин Viatti — модель Strada 2. И с апреля по сентябрь включительно на них наматывали километры по дорогам Подмосковья и ближайших регионов, в реальных условиях оценивая эксплуатационные качества этой резины. О чем и решили сегодня рассказать.

Сейчас, в период межсезонья, перед многими водителями остро обозначилась проблема выбора надежной и качественной летней «обуви» для своих «ласточек». Тема эта актуальна не только из-за традиционно растущего сезонного спроса, но и потому, что наш рынок авторезины сильно изменился в последнее время. Ряд западных брендов покинул страну, а вместо них приходят все новые и новые бренды из азиатских стран (Китай, Вьетнам). 768 Почему на самом деле зимой автомобильные шины «убиваются» быстрее, чем летом «Резиновый» феномен

С другой стороны, заметно усилились позиции отечественных шинников, качество продукции которых часто не уступает, а по ряду параметров даже превосходит показатели именитых аналогов. Кстати, именно это обстоятельство стало одним из определяющих факторов, повлиявших на наш выбор шин Viatti, выпускаемых на одном из ведущих шинных предприятий РФ. Не последнюю роль тут сыграло и то, что в течение нескольких лет регулярно тестировались различные модели «Виатти», поэтому накопился солидный опыт их эксплуатации, как на легковушках, так и на SUV. Фото: ТД "Кама"

Что касается «Москвича 3», то для него были куплены Viatti Strada 2, тогда только-только появившиеся в продаже. Нас, конечно, заинтересовала не только новизна, но и улучшенные эксплуатационные свойства, заявленные производителем. В том, что это действительно так, удалось убедиться уже во время посещения шиномонтажа. В частности, мастер, «обувавший» машину, отметил отличные «балансировочные» свойства — у шин оказался минимальный разброс показаний. Что наглядно свидетельствует о высокой культуре производства и четком контроле качества продукции.

Кстати, цифра 2 в обозначении указывает уже на второе поколение в семействе Strada (первыми были модели Asimmetrico). Причем по своему статусу Strada 2 в большей степени ориентирована на активный стиль езды. Более того, она сегодня — самая быстрая среди летних шин Viatti. Индекс ее категории скорости варьирует в диапазоне от Н до W, а максималка достигает 270 км/ч. Фото: ТД "Кама"

Конечно, на таких скоростях мы на «Виатти» не летали, но, повторимся, накатали в прошлом сезоне более 9000 км по самым разным трассам. Положительных впечатлений набралось масса, даже от утомительных поездок в дождливую погоду. И за это скажем большое спасибо инженерам Viatti. На наш взгляд, конструкция Strada 2 по части защиты от аквапланирования на мокрой дороге проработана отлично. 338095 Что категорически нельзя делать на шиномонтаже при весенней переобувке колес Доверяй, проверяй и действуй

Как отмечает производитель, высокая стойкость к аквапланированию достигнута, в первую очередь, за счет фирменной технологии Hydro Safe V, реализованной в модели. Суть ее в том, что во время движения протектор эффективно выдавливает воду из пятна контакта, «выбрасывая» излишки влаги через четыре продольные канавки. Что, как мы убедились на практике, способствует сохранению хороших сцепных свойств шин с мокрой дорогой.

Во время наших вояжей удалось качественно оценить и скоростные качества Strada 2. Так, отметим отменную курсовую устойчивость шин на сухом асфальте, а также уверенное прохождение поворотов. С ними в хорошую погоду можно быстро «штурмовать» любые, в том числе и достаточно крутые виражи: главное, делать это без фанатизма, четко контролируя поведение авто. Фото: ТД "Кама"

Таковы, вкратце, обобщенные впечатления о Viatti Strada 2. Надеемся, что наш опыт их эксплуатации окажется полезен другим автомобилистам и поможет им лучше сориентироваться в выборе подходящих летних шин.

А для тех, кто еще не купил себе новый комплект шин Viatti, будут интересны акции от производителя KAMA TYRES. Так, в этом сезоне автовладельцы могут стать участниками акции «Шиномонтаж в подарок», в рамках которой можно получить бесплатный шиномонтаж, и «Колесо удачи» с розыгрышем автомобиля и других призов. Фото: ТД "Кама"

Срок проведения акций:"Шиномонтаж от KAMA TYRES" с 01.08.2024 по 31.01.2025; «Колесо удачи» с 01.03.2024 г. по 30.11.2024 г. Информация об организаторе акций, правилах их проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://www.td-kama.com/ru.