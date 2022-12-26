3 причины, почему постоянно спускает шина, а прокола нет

Для начала, пожалуй, поговорим не о шинах, а о колесных дисках. Если вы любитель красивых «катков» из легкого сплава, то знайте: они довольно восприимчивы к дорожным и эксплуатационным условиям. Иными словами, раскол асфальта или коварная рытвина может легко деформировать диск. Вроде бы визуально ничего не заметно, но через пару-тройку дней можно легко столкнуться с подсевшим баллоном. Увы, но даже незначительное изменение геометрии литого колеса рискует привести к медленному, но верному падению давления в шине.
Не менее, если не более коварной «ловушкой» может оказаться банальная трещинка в резиновом слое. Получить ее проще простого. На наших направлениях достаточно лишь поймать острый край заплатки на асфальте, либо угодить боковиной на затвердевший бархан из грязи или снега. Опять же — микротрещину невооруженным взглядом можно и не заметить, но понять, что она есть и пропускает воздух, поможет каждодневная подкачка колеса.
А еще шина может травить из-за неправильного хранения, которое оборачивается для покрышки, пусть и незначительной, но деформацией. Даже небольшой дефект резинового состава без труда даст повод шине спускать воздух, нервируя водителя.
Тут стоит напомнить, что хранить покрышки следует в сухом помещении. Если они натянуты на диски, то лучше всего их подвесить. На худой конец — сложить колеса друг на друга. Главное — не ставить их вертикально, а это частая ошибка автомобилистов, приводящая к появлению изъянов в шинах. Если же покрышки без дисков, то их наоборот — необходимо держать в вертикальном положении. В данном случае это единственно правильный способ хранения. Никакой деформации каркаса и падения давления!
Кстати, а знаете ли вы, что новые автомобильные шины требуют обкатки? Почему и как следует это делать, расскажет портал «АвтоВзгляд».