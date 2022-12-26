3 причины, почему постоянно спускает шина, а прокола нет

Для начала, пожалуй, поговорим не о шинах, а о колесных дисках. Если вы любитель красивых «катков» из легкого сплава, то знайте: они довольно восприимчивы к дорожным и эксплуатационным условиям. Иными словами, раскол асфальта или коварная рытвина может легко деформировать диск. Вроде бы визуально ничего не заметно, но через пару-тройку дней можно легко столкнуться с подсевшим баллоном. Увы, но даже незначительное изменение геометрии литого колеса рискует привести к медленному, но верному падению давления в шине.

Не менее, если не более коварной «ловушкой» может оказаться банальная трещинка в резиновом слое. Получить ее проще простого. На наших направлениях достаточно лишь поймать острый край заплатки на асфальте, либо угодить боковиной на затвердевший бархан из грязи или снега. Опять же — микротрещину невооруженным взглядом можно и не заметить, но понять, что она есть и пропускает воздух, поможет каждодневная подкачка колеса.