3 причины, почему постоянно спускает шина, а прокола нет

Фото: carstuckgirls
Все мы прекрасно знаем, что если колесо спускает с определенной периодичностью, то, скорее всего, в шине поселился шуруп, гвоздь или саморез. Впрочем, и без прокола покрышка может сдуваться, досаждая автовладельцу необходимостью постоянно подкачивать обод. Почему так происходит, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Для начала, пожалуй, поговорим не о шинах, а о колесных дисках. Если вы любитель красивых «катков» из легкого сплава, то знайте: они довольно восприимчивы к дорожным и эксплуатационным условиям. Иными словами, раскол асфальта или коварная рытвина может легко деформировать диск. Вроде бы визуально ничего не заметно, но через пару-тройку дней можно легко столкнуться с подсевшим баллоном. Увы, но даже незначительное изменение геометрии литого колеса рискует привести к медленному, но верному падению давления в шине.

Не менее, если не более коварной «ловушкой» может оказаться банальная трещинка в резиновом слое. Получить ее проще простого. На наших направлениях достаточно лишь поймать острый край заплатки на асфальте, либо угодить боковиной на затвердевший бархан из грязи или снега. Опять же — микротрещину невооруженным взглядом можно и не заметить, но понять, что она есть и пропускает воздух, поможет каждодневная подкачка колеса.

Фото: АвтоВзгляд

​А еще шина может травить из-за неправильного хранения, которое оборачивается для покрышки, пусть и незначительной, но деформацией. Даже небольшой дефект резинового состава без труда даст повод шине спускать воздух, нервируя водителя.

Тут стоит напомнить, что хранить покрышки следует в сухом помещении. Если они натянуты на диски, то лучше всего их подвесить. На худой конец — сложить колеса друг на друга. Главное — не ставить их вертикально, а это частая ошибка автомобилистов, приводящая к появлению изъянов в шинах. Если же покрышки без дисков, то их наоборот — необходимо держать в вертикальном положении. В данном случае это единственно правильный способ хранения. Никакой деформации каркаса и падения давления!

Кстати, а знаете ли вы, что новые автомобильные шины требуют обкатки? Почему и как следует это делать, расскажет портал «АвтоВзгляд».

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26 декабря 2022
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