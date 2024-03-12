За что российские автомеханики не любят китайские машины

Автомобили из Поднебесной, в огромных количествах заполонившие российские дороги, потихонечку начали приезжать на ремонт: не массово и не штабелями, как прогнозировалось, но прецедентов уже достаточно. Привычные к сложностям отечественные мастера подходили к вопросу с разных сторон. А выходили всегда с одной. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Помимо неоправданно высокой цены, красующейся сейчас стоит на всех без исключения прайсах в автосалонах, есть и еще один фактор, удерживающий от покупки новенького «китайца»: 3\4 водителей привыкли к тому, что эксплуатируют машину долго. Минимум – 5-7 лет. В случае с «корейцами», «японцами», «американцами» и прочими «европейцами», можно было примерно рассчитать вложения, прикинуть остаточную стоимость и даже «беспроблемный пробег», который машина точно пройдет перед тем, как основательно попросит денег.

С китайцами все сложнее – у нас нет такого опыта. А первые ремонты на позитивный лад не настраивают. Простой пример – трещина в картере двигателя. Перекрученная сливная пробка, яма или наоборот, «оброненная» кем-то на дороге деталь, да тот же «сталактит» чистого льда, что отваливается от брызговика грузовика по зиме, отправят водителя прямиком на замену.

Вернее – в ремонт (какая замена, если цены и толщина кошелька не располагают). К слову, и найти нужную запчасть непросто – китайцы еще не до конца разобрались с поставками: что-то в наличии, конечно, найдется, но редкие детали – а картер двигателя к расходникам не относится – предстоит подождать. Называют сроки от одного месяца и больше, то есть если речь все же идет о замене, то предстоит поставить ТС «на прикол». Такой подход, особенно в преддверии дачного сезона, подойдет не всем.

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Итак, ремонт картера обычно проистекает достаточно просто: масло сливают, деталь снимают, сварщик в газовой – аргонной – среде накладывает аккуратный шов, протачивает, если на то есть необходимость, резьбы и возвращает отремонтированное маслохранилище на место. Всех дел – на два часа с разборкой, сборкой и тремя перекурами.

С «китайцами» этот фокус не пройдет. Неизвестный сплав, из которого сделан китайский картер, очень сложно поддается сварке, крошится и трескается, а с задачей справится только истинный асс своего дела. Кстати, возьмет за работу он в полном соответствии со своим стажем и опытом: не менее пяти тысяч рублей. Тогда как отремонтировать аналогичную запчасть на старенькой Honda или VW – удел молодежи, максимальная стоимость работы которой вряд ли перешагнет отметку в 1500 рублей.

Безусловно, это только один из примеров: многие автовладельцы и сервисмены жалуются на сложность конструкции, сонмы мелких деталей и отсутствие каталогов. Нет и регламентов по операциям: масло поменять и обслужить – не сложно, а вот как коснется ремонта – пиши «пропало». Выбирая в качестве основного автомобиля на долгие годы «китайца», эту специфику стоит держать в голове.