Как быть, если надо менять шины, а колесо не снимается со ступицы

Наверняка многим владельцам машин при посещении шиномонтажа приходилось наблюдать картину, когда мастер, чертыхаясь и обливаясь потом, с большими потугами пытается «оторвать» колесо от ступицы. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что нужно делать, дабы не попасть в подобную ситуацию.

Напрочь прикипевший колесный диск — та еще проблема! Со слов автослесарей, в подавляющем большинстве случаев одним лишь усилием рук «отцепить» его от ступицы сразу редко получается. Как правило, после этого мастеру не остается ничего другого, как действовать «силовыми методами». Обычно в таких случаях прибегают к помощи молотка или кувалды, которым обстукивают обод.

Что, как можно справедливо предположить, вовсе не безвредно для диска, особенно легкосплавного. Но даже и такой вариант иногда оказывается бесполезным – настолько прочными оказываются спекшиеся соединения стыковочных поверхностей ступицы и колеса.

Как отмечают специалисты техцентров, причин, провоцирующих подобные ситуации, может быть несколько. В числе наиболее значимых они отмечают некачественный инструмент, превышение усилия затяжки болтов, а также нарушение правил установки колес. Последний аспект стоит рассмотреть внимательнее, особенно в части использования литых дисков, которыми, как известно, сегодня комплектуется большинство современных легковушек.

Фото портала АвтоВзгляд.

Дело в том, при установке «литья» обязательно нужно применять монтажный лубрикант. И не абы какой, а вполне конкретный. Но этот аспект многие шиномонтажники часто игнорируют, используя лишь те препараты, что первыми попадают под руку, благо, в любой автомастерской какие-то смазки есть всегда.

Однако, если узел содержит стыкуемые детали из разных типов сплавов, скажем, из стали (ступица) и алюминия (диск), то обычную монтажную пасту использовать крайне нежелательно. Иначе это может вызвать контактную коррозию привалочных мест, причем не только обода, но и ступицы (фото выше). А еще через какое время произойдет прикипание их стыков со всеми вытекающими негативными последствиями.

В подобных случаях для крепежа литых колес требуется специальная алюминиевая термостойкая смазка. Например, по типу той, что выпускается у нас под маркой Ruseff. Данный состав специально разработан для защиты металлических деталей от контактного слипания и гальванической коррозии. Состав хорошо зарекомендовал себя на практике и по достоинству был оценен профессионалами автосервисов.

Фото производителя.

Это подтвердил и опыт применения данного препарата тест-редакторами портала «АвтоВзгляд». Как выяснилось в ходе его эксплуатации, средство гарантированно исключает такие неприятные явления, как «сваривание» крепежных болтов и шпилек или прикипание колес к ступицам.

Кстати, этот аэрозоль от Ruseff оптимально подходит и для обработки ответственных деталей тормозов. Это, в частности, относится к соединениям литого суппорта со стальными направляющими, а также стыкам колодок с антискрипными пластинами.

Кроме того, именно такой монтажный спрей всегда следует применять для обработки резьбы свечей зажигания перед их завинчиванием в алюминиевую головку блока цилиндров. Подобная превентивная обработка надежно защитит «зажигалки» от высокотемпературного прикипания и облегчит их демонтаж в будущем.