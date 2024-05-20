Хорошего помаленьку: почему китайские покрышки скоро сильно подорожают

После начала СВО по вполне понятным причинам резко вырос поток околоавтомобильных товаров из КНР в Россию. Помимо запчастей и расходников, на наш авторынок хлынула и волна покрышек из Поднебесной.

Статистика утверждает, что китайские шины в 2023 году году заняли почти 20% отечественного рынка. С одной стороны, это серьезный показатель. Однако с другой, эта цифра прозрачно намекает: в массе своей российский автовладелец не испытывает пока особого доверия к резине китайских брендов. Все-таки до сих пор у многих наших соотечественников глубоко «в подкорке» сидит установка: раз вещь китайская — значит что-то с ней не так, где-то есть подвох, червоточина плохого качества.

Когда мы покупаем китайский смартфон, то в глубине души допускаем, что он в какой-то момент он может «заглючить». Это по большому счету терпимо: из-за «сдохшего» телефона люди обычно не умирают. А вот если в какой-то момент на ходу подведет китайская покрышка, речь уже всерьез пойдет о жизни и смерти.

Возможно, именно поэтому китайские шины пока еще не могут повторить успех китайских автомобилей на российском рынке. Мы решили выяснить у эксперта отечественной шинной отрасли: насколько оправдано как доверие, так и недоверие российского автомобилиста к колесам из Китая?

Фото globallookpress.com

— Главный плюс китайских покрышек — невысокая стоимость в рознице. Но это только пока: ведущие производители КНР скоро перестанут демпинговать. К тому же каждый их новый продукт все сильнее приближается по цене к мировым аналогам.

Второе преимущество китайских шин — широкая линейка типоразмеров с посадочным диаметром до 22 дюймов. Этим обстоятельством шинники КНР вовсю пользуются, пока российские производители качественных колес не наладили выпуск резины больших диаметров.

Но и минусов у «китайцев» хватает. У продукции разных «поднебесных» шинных брендов они могут проявляться в разной степени, но суть от этого не меняется. Так, имея дело с типичной китайской покрышкой следует быть готовым к повышенной шумности и более быстрому износу — по сравнению с шинами западных марок. При торможении на мокром покрытии китайские шины будут в определенной мере уступать продукции не только именитых брендов, но даже некоторым российским моделям.

Кроме того, поставщики колес из КНР не заморачиваются никакими маректинговыми мероприятиями поддержки клиентов — типа «программ расширенной гарантии на покрышки» при случайном повреждении. Шинники Китая сегодня не предоставляют тот сервис, к которому многие россияне успели привыкнуть, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» эксперт компании «Колеса Даром» Андрей Молодовский.