Благие намерения: почему техобслуживание автомобиля скоро сильно подорожает

Стоимость обслуживания автомобиля во многом состоит из цены расходных материалов — фильтров, масел и прочих жидкостей, которые при большом желании и столь же большой нужде можно заменить и самостоятельно. Поэтому любые «нововведения» на ниве запчастей-расходников тут же бьют по кошельку автовладельца. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Не успели нормализоваться и успокоиться рыночные цены на расходные материалы для обслуживания ТС, как пришла беда, откуда не ждали: в рамках проведения мер по очистке полок автомагазинов от контрафактной продукции принято решение о проведении добровольного эксперимента по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей с 1 сентября 2024 года. Что это значит для простого водителя?

А значит это ровно следующее: любое внесение изменений в тару и упаковку, появление дополнительного элемента или нового опознавательного знака, дополнительная бюрократическая процедура как по отдельности, так и в тандеме приводят к увеличению стоимости товара.

Проще говоря, все свои затраты на ту самую маркировку, призванную (теоретически) уберечь покупателя от приобретения подделки, переложат на конечного потребителя. Этот эпизод достаточно подробно описал еще много лет назад легендарный и в России любимый Артур Хейли в своем культовом романе «Колеса», где рассказал, насколько подорожает автомобиль от внедрения в его конструкцию всего одного нового болта.

Фото портала АвтоВзгляд.

Таким нехитрым образом будут соблюдены все условия для роста цен, а на три-пять процентов у нас, как известно, ничего не растет — цифры будут двухзначными. В общем итоге, несомненно, это должно привести к нормализации рынка и снижению чудовищного на сегодняшний день числа поддельных составов, но на первых порах водитель получит лишь увеличение трат.

Причем подорожавшие масла и прочие жидкости (как основной и самый дорогой элемент ТО) безусловно подтянут за собой новые прайсы и на фильтры, и на прочие элементы обслуживания. И это нужно понимать, принимать во внимание и заранее планировать бюджет, если, конечно, есть желание на этом самом обслуживании сэкономить.

А такое желание обнаружится без долгого поиска у каждого обладателя ТС, содержание, ремонт и уход за которым год от года дорожает. И никаких, подчеркиваем, предпосылок для снижения финансовой нагрузки на горизонте не предвидится. А машины стареют, требуют к себе все больше внимания и все больших инвестиций.