Рыдваны на колесах: почему мы скоро будем ездить на смертельно опасном автохламе

Очередная порция статистики по состоянию российского автопарка способна ввергнуть в печаль самого отъявленного оптимиста. Впрочем, нет — неунывающие эксперты находят- таки повод для позитива. К сожалению, портал «АвтоВзгляд» их энтузиазма не разделяет.

Докатились. Средний возраст легковых автомобилей, шустро бегающих, аккуратно передвигающихся и еле-еле ползающих по российским дорогам перевалил за полтора десятка и составил 15,2 года по состоянию на 1 января. Так заявили аналитики агентства «Автостат», которые никогда не шутят с цифрами.

ОЧЕРЕДНОЕ ДНО ПРОБИТО

Дурные новости разносятся быстро, поэтому о пробитии отечественным автопромом очередного дна — теперь в области старения — моментально узнали все, кого это касается — так, кажется, звучит формулировка в официальных документах. Но так ли это ужасно — пятнадцать с лишком лет? Это вообще — много или мало?

Ответ таков: в принципе, не смертельно, но весьма позорно, ибо тут играет роль каждый год. Для сравнения — у наших заклятых друзей-американцев средний возраст легковушек составляет 12,5 лет, а в Германии, экономику которой разорвало в клочья — ровно 10 лет.

Да что там немцы. Нас обогнали даже литовцы и румыны, пусть и ненамного — их парку легковушек исполнилось 14,7 и 14,9 лет соответственно. Хуже российских водителей в Европе себя чувствуют только греки, эстонцы и почему-то чехи. Впрочем, понятно, что обитателям долины Влтавы не до развития автопрома — они по горло заняты, разыскивая по всему белу свету снаряды для Украины.

Фото портала АвтоВзгляд.

Цифры в моменте, естественно, радовать не могут. Но не вдохновляет также и тенденция. Старение парка началось в 2009 году и неуклонно продолжается до сих пор, немного притормозив в 2011- 2013 годах, на пике роста авторынка. Тогда средний возраст легковушек составлял 11,8-11,9 лет. Скачок произошел в 2017-ом, когда парк постарел до 12,9 лет, но критично этот показатель стал рушиться с 2022 года. Если в 2021-ом он составлял 14 лет, то в 2022-м — уже 14,7.

ЧЕМУ БЫ ПОРАДОВАЛСЯ ЦЕНТРОБАНК

В прошлом году, как уже было сказано, рынок продолжил падение. На долю легковушек старше 10 лет приходится 69,2% их общего количества, что соответствует примерно 32 млн. штук. Самыми «старыми» в нашей стране являются представители отечественных марок — их средний возраст равен 18,5 года. Также более возрастными, чем в целом по России, оказываются автомобили японских брендов, показатель которых составил 16,4 года.

Это неудивительно, поскольку покупка изделий отечественного автопрома, также как и подержанных праворуких «япошек» — удел самых малообеспеченных водителей, вынужденных эксплуатировать их до победного конца — то есть, практически до физической смерти своих машин. Купить новую или регулярно менять старую у них как правило не хватает денег. И сей факт должен, по-видимому, очень радовать г-жу Набиуллину, председателя Центрального банка Российской Федерации, для которой все зло мира сосредоточилось исключительно в инфляции.

Фото портала АвтоВзгляд.

По мнению главы регулятора, наши люди слишком плохо работают и слишком много получают. «Денег на высокие зарплаты хватит, но инфляция возникнет от того, что этим деньгам, для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. То есть цены вырастут. И наша как раз политика направлена на то, чтобы ограничить такое чрезмерное расширение спроса, стимулируя рост сбережения... Если рост производительности труда не поспевает за ростом зарплаты, то растущие затраты на оплату труда компании закладывают в цены», — цитирует РИА «Новости» уважаемую Эльвиру Сахипзадовну.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ЭПИЛОГ

Что ж, при таких установках наш автопарк будет стареть и дальше. Нелишним будет вспомнить, кстати, и о ключевой ставке, фактически запретительной для кредитования. Вопрос только в том, какой возрастной предел можно считать фактическим концом этого самого автопарка — 20, 30, 40 лет?

Фото портала АвтоВзгляд.

Кстати, если уж ударяться в воспоминания, то нужно вспомнить и нашу оговорку, сделанную выше, про неунывающих оптимистов. В чем же они видят плюсы нынешней ситуации? Оказывается, старый автопарк увеличивает спрос на автомастерские, центры по разбору битых автомобилей и магазины запчастей, что ведет к развитию такого рода бизнеса.

И тут комментировать — только портить. Однако последуем примеру шаловливого Нашего Всего, написавшего эпиграмму на императора Александра Павловича Романова и лицейского наставника Александра Павловича Зернова:

Романов и Зернов лихой,

Вы сходны меж собою:

Зернов! хромаешь ты ногой,

Романов головою.

Но, что, найду ль довольно сил

Сравненье кончить шпицом?

Тот в кухне нос переломил,

А тот под Австерлицем.

Так вот, восторги экспертов равным образом можно было бы применить и к повышению уровня смертности, ибо на этом смогли бы круто подняться разнообразные комбинаты ритуальных услуг.